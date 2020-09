Mercanti e Puppa: incontro tematico su welfare, sanità e disabilità a Marlia

Altre notizie brevi

martedì, 15 settembre 2020, 14:11

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 settembre, sono 11. In piana di Lucca sono due: uno ad Altopascio e uno a Lucca.

martedì, 15 settembre 2020, 13:07

La So.Crem. Lucca rende noto che è convocata l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, la presentazione delle linee programmatiche dell’anno 2020 e varie ed eventuali. L'assise si svolgerà presso la sede operativa di Viale Castracani 468/D, nel pieno rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.

martedì, 15 settembre 2020, 11:02

La sede di Lucca della segreteria studenti dell’Università di Pisa, riapre al pubblico a partire da lunedì 21 settembre. In considerazione della criticità della situazione, la segreteria effettuerà il servizio al pubblico solo su appuntamento.

martedì, 15 settembre 2020, 09:41

Sabato 19 settembre Zero Waste Italy aderisce allo World Clean Up 2020 con un'iniziativa di pulizia al parcheggio del casello autostradale di Capannori."Lo World Clean Up - afferma Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy - è diventato un appuntamento fisso per il popolo che scommette sul Pianeta.

martedì, 15 settembre 2020, 08:43

Mercoledì 16 settembre alle ore 18:00 in candidati del Pci alle elezioni regionali incontreranno i cittadini in Piazza Cittadella, nel centro storico di Lucca.

lunedì, 14 settembre 2020, 17:29

A pochi giorni dalla conclusione di questa ricca ed intensa campagna elettorale, anche l'On. Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri, sarà a Lucca mercoledì 16 settembre per sostenere Alberto Veronesi, candidato PD al consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione Lucca Versilia.

lunedì, 14 settembre 2020, 16:33

Al fine di poter dare un utile supporto a chi si accinge a partecipare ai numerosi Concorsi Pubblici che usciranno nel corso del 2020 in molti Enti della nostra Provincia e fuori, si organizzano corsi per la preparazione ai bandi nei profili professionali amministrativi-contabili per le categorie C e, D,...

lunedì, 14 settembre 2020, 16:03

“Stamani eravamo stati facili profeti, se le scuole in Toscana sono state aperte ed hanno superato il loro primo giorno è solo grazie agli insegnanti, al personale di servizio, ai ragazzi, alle loro famiglie e non certo al governo né alla Regione.

lunedì, 14 settembre 2020, 14:20

Il secondo evento "I Fossi Dell'Arte" si terrà, come stabilito, il 19 settembre 2020 dalle ore 16,30 alle ore 22,30 lungo la Via del Fosso lato ovest, in Piazza San Francesco e accanto al lato esterno sinistro di Villa Bottini in Lucca.Il tema della manifestazione è: 'L'acqua come rigenerazione e...

lunedì, 14 settembre 2020, 14:18

La Regione Toscana ha prorogato fino al 25 settembre compreso il periodo a rischio incendi boschivi. Persiste quindi il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali in tutta la Toscana.