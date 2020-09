Mercoledì Bio - Musica, progetti e degustazione in piazza San Francesco il 23 settembre

Altre notizie brevi

Seggi costituiti e domani e domani l’altro si vota. Sono poco meno di 3 milioni, per l’esattezza 2.985.115, i toscani che il 20 e 21 settembre saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Toscana e i 40 nuovi consiglieri della Regione.

Per la serie "Musica in Cattedrale - Festival Organistico Internazionale - Domenica 20 settembre alle ore 21 si terrà il concerto dell'organista Danese Inge Beck, famosa interprete nel contesto europeo con all'attivo numerosi concerti anche in Italia tenuti nel corso di varie tournèe annuali.Dopo una prima parte dedicata ai classici...

Allerta gialla in Toscana per domenica 20 settembre, quando saranno possibili fenomeni intensi di pioggia e rovesci occasionalmente pericolosi a carattere locale.

Il consigliere comunale di Lucca, oggi nel Gruppo Misto, dichiara il proprio sostegno elettorale alla lista del partito di Giorgia Meloni e invita tutti i suoi sostenitori ed elettori a recarsi in massa alle urne. "Troppo importante votare per chi potrebbe mandar via la sinistra dopo decenni di potere".

Nuove opportunità di autonomia per le persone con disabilità. Dallo scorso 15 settembre e per i successivi 30 giorni, è possibile fare domanda, alla Zona distretto della Piana di Lucca, per richiedere un contributo al proprio progetto di vita indipendente.

Scriveva Dostojevskij nell'Idiota che "La bellezza salverà il mondo", chissà se è vero. All'associazione Lucca Info & Guide basterebbe che per questa volta la bellezza dell'arte salvasse i gatti di Gatti Lucchesi, un'organizzazione no profit che da anni si occupa di varie colonie feline e non solo.

Valorizzare gli autori locali e farli conoscere ad un pubblico più ampio. Questo l'obiettivo della rassegna 'Il territorio racconta' promossa dall'amministrazione comunale che riprenderà con un nuovo ciclo di incontri a partire dal prossimo 1° ottobre.

Così denuncia Fratelli d'Italia Capannori in una nota rilasciata alla stampa: "E' ormai un comportamento costante quello per cui nessuno, dal Comune di Capannori, risponde alle note critiche dell'opposizione, pubblicate in stampa. Proviamo a tentare una sintesi dei fatti segnalati negli ultimi mesi.1) Il personale delle pulizie va avanti con...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 settembre, sono 32, a cui si aggiungono 2 casi positivi di cittadini residenti in altre regioni italiane individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni (nello specifico entrambi al porto di Livorno) con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana.

A distanza di poche ore dalle votazioni, la candidata al consiglio regionale del Pd, Valentina Mercanti, lancia un appello agli elettori: "Domenica e lunedì si vota. Tutte le elezioni sono importanti, ma per la nostra Regione questa è la più importante di sempre. E chiede una scelta lucida e razionale.