Montemagni e Minniti (Lega): "Lucca, ambulanti fieristici in difficoltà"

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:30

"Mentre i normali mercati, anche a Lucca, hanno ripreso la loro usuale attività di vendita-affermano Elisa Montemagni e Giovanni Minniti, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega ed ambedue candidati alle prossime elezioni-i commercianti che solitamente animavano le fiere sono in palese difficoltà." "Le norme anti-Covid-proseguono i Consiglieri-hanno fatto sì, infatti, che venissero annullati alcuni eventi importanti del settore in città e quindi la situazione sta diventando sempre più economicamente insostenibile per questi operatori." "Occorre, quindi-precisano gli esponenti leghisti-una nuova programmazione degli appuntamenti a loro riservati, tenendo naturalmente presente le perdite accumulate in questi mesi; pertanto, è necessario implementare il numero di occasioni lavorative da offrire a questi commercianti." "Bisogna, poi, tempestivamente individuare-sottolineano i rappresentanti della Lega-delle aree idonee e dunque spaziose dove poter ospitare queste fiere che danno da vivere ad un buon numero di persone." "Insomma-concludono Elisa Montemagni e Giovanni Minniti-è giusto garantire la sicurezza e la salute degli individui, ma il Coronavirus non deve essere nemmeno una scusante per non occuparsi di chi, come appunto gli ambulanti fieristici, rischia, purtroppo, il definitivo tracollo."