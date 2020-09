Presentazione del libro "I giorni dell'Ombra e della Luce" di Maria Pia Pieri

Altre notizie brevi

martedì, 22 settembre 2020, 18:39

Dal 21 al 29 settembre si terrà la settimana nazionale dedicata alla manifestazione “MATCH IT NOW”: l’evento più importante per il reclutamento di donatori di midollo osseo, promosso dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Donatori di Midollo Osseo (IMBDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES,...

martedì, 22 settembre 2020, 15:38

C'è tempo fino alle ore 14.00 del 25 settembre 2020 per segnalare la richiesta di eventuale intervento alla seduta di Consiglio comunale dedicato allo Sport impiantistica sportiva a Lucca. Il Consiglio comunale si riunirà, infatti, su richiesta di otto consiglieri ex art.

martedì, 22 settembre 2020, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 settembre, sono 25.

martedì, 22 settembre 2020, 14:49

Un'area depressionaria in quota favorisce l'arrivo di aria umida e instabile sul Mediterraneo e sull'Italia. Oggi, martedì 22 settembre, è previsto un progressivo peggioramento con tempo instabile, possibili piogge anche di forte intensità e temporali sparsi sulle zone interne, soprattutto centro-meridionali.

martedì, 22 settembre 2020, 11:31

Nuova piazza, nuovo incontro con il mercato artigianale CreArt in pieno centro storico a Lucca, organizzato dalla Cna di Lucca.

martedì, 22 settembre 2020, 11:29

A causa delle previste avverse condizioni meteo, la Cia Toscana Nord rinvia il pomeriggio di musica e degustazione in programma per domani, mercoledì 23 settembre, in piazza San Francesco.

lunedì, 21 settembre 2020, 23:12

È morto presso la Casa del Clero di Lucca, oggi lunedì 21 settembre 2020, don Vieri Cattalini, aveva 92 anni. Per motivi di salute non aveva più incarichi dal 1990. Nato a san Michele di Moriano il 6 dicembre 1928, aveva compiuto gli studi nel Seminario Arcivescovile di Lucca e...

lunedì, 21 settembre 2020, 20:19

Oggi primo faccia a faccia tra i vertici dell'azienda che produce il marchio del latte San Ginese (rilevata dalla cooperativa sarda Arborea) e i lavoratori insieme anche alle rappresentanze sindacali interne, dopo l'annuncio choc da parte dell'azienda stessa della rottura dei contratti di fornitura con gli allevatori locali.

lunedì, 21 settembre 2020, 18:31

Massimo Diodati presidente dell’unione ciechi di Lucca sino al luglio scorso, è stato eletto presidente regionale dell’ l’UIC unione ciechi e ipovedenti.

lunedì, 21 settembre 2020, 18:10

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, giovedì 24 settembre, dalle ore 9 alle 13, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle località Gennarino e Biagioni, in via Valdinievole (nel tratto compreso tra Corte Martinoni e Biagioni) e in via dei Sorini Querce nel...