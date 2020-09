Servizi Educativi dei Musei Nazionali di Lucca: Detective al museo e Parlar d’Arte

Altre notizie brevi

martedì, 29 settembre 2020, 08:40

L’Associazione Club La Bohème presenta la quarta ripresa dell'opera pucciniana "Suor Angelica" all'interno dell’ex-monastero agostiniano di Vicopelago, in due sole repliche, il 10 e 11 Ottobre alle ore 17. "Per raccontare questa storia contrastata - afferma la presidente Silvana Froli -, offriremo al nostro pubblico di rivivere uno dei luoghi...

lunedì, 28 settembre 2020, 19:03

Fare esercizio fisico è fondamentale per restare in salute e rafforzare il nostro sistema immunitario. Da sempre è così, ma il contesto pandemico in cui ci siamo trovati ci ha fatto riscoprire in maniera ancora più forte questa verità indiscutibile.

lunedì, 28 settembre 2020, 18:58

"Tributo ad Alberto Sordi" è il titolo del concerto ad ingresso libero, completamente dal vivo, in programma venerdì 2 ottobre 2020 a partire dalle ore 21.15 nella sala della cultura di "Pinturicchio" a Lucca.

lunedì, 28 settembre 2020, 18:11

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 settembre, sono 44.

lunedì, 28 settembre 2020, 12:57

Ripartono gli instore allo Sky Stone & Songs e non potevano che ripartire con un artista che ha sempre voluto presentare a Lucca i suoi lavori. Si tratta di Jamil, allo Sky Stone per la terza volta, che sarà in piazza Napoleone, mercoledì 30 a partire dalle 16:30.

domenica, 27 settembre 2020, 15:23

La So.Crem. Lucca rende noto che è convocata l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, la presentazione delle linee programmatiche dell’anno 2020 e varie ed eventuali. L'assise si svolgerà presso la sede operativa di Viale Castracani 468/D, nel pieno rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.

domenica, 27 settembre 2020, 15:08

Domenica di pioggia, che dalle zone meridionali si allargherà nel corso del pomeriggio al resto della regione. Così la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo emesso ieri a quasi tutta la Toscana, dalle 15 di oggi fino a mezzogiorno di lunedì 28 settembre.

sabato, 26 settembre 2020, 16:42

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 settembre, sono 35. In Lucchesia si segnala un solo caso ed è ad Altopascio. Un caso anche in Valle del Serchio e due in Versilia.

sabato, 26 settembre 2020, 15:22

Il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore allo sport Stefano Ragghianti hanno ricevuto questa mattina nel giardino di Palazzo Orsetti la squadra di basket femminile Le Mura Spring accompagnata dalla presidente Rachele Settesoldi, dai dirigenti sportivi Roberto Rapè, Francesco Caredio e Emanuele Cerri e dal coach Giovanni Giannelli.

sabato, 26 settembre 2020, 12:30

Domani, domenica 27 settembre, in occasione della 106esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, sarà celebrata una messa alle ore 17 nella chiesa di San Michele in Foro. Presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, sarà concelebrata anche da don Jean Berchmans direttore dell’Ufficio Migrantes Diocesano, e da don Antonio Antonicelli direttore...