Nuovi orari di apertura dei Musei nazionali di Lucca

mercoledì, 30 settembre 2020, 19:31

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 30 settembre, sono 50.

mercoledì, 30 settembre 2020, 13:28

Successo per i Fossi dell'Arte 2020. Dopo l'esperimento del 2019 con i sei appuntamenti artistici e culturali, quest'anno ce ne sono stati due causa Covid. Anche il sindaco Alessandro Tambellini, e il consigliere comunale Daniele Bianucci hanno ringraziato il pittore lucchese Fabrizio Barsotti che ha il suo studio in via...

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:58

Dal 1 ottobre sarà possibile cacciare i cinghiali non solo nei boschi ma anche vicino ai campi coltivati, Confagricoltura Toscana lancia un appello ai cacciatori: "Bene questo tipi di caccia, ma va praticata con attenzione: gli interventi devono essere mirati e risolutivi, eseguiti in sicurezza e nel rispetto del mondo...

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:54

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:54

Il direttore sanitario della ASL Toscana nord ovest, il 19 ottobre prossimo, lascerà la Toscana per ricoprire lo stesso ruolo nella Asl di Bologna. “Sono dispiaciuta di perdere un collaboratore preparato come il dottor Roti che in questi anni ha dimostrato di saper coordinare l’organizzazione ospedaliera e territoriale.

mercoledì, 30 settembre 2020, 11:20

Venerdì 2 ottobre alle ore 21.00 alla chiesa di Guamo è in programma il secondo appuntamento del ciclo di incontri e testimonianze 'Pandemia... crisi e opportunità', promosso dalla comunità parrocchiale di Badia, Coselli, Guamo e Vorno in collaborazione con il Comune di Capannori e il 'Festival Economia e Spiritualità'.

mercoledì, 30 settembre 2020, 09:20

"Reputiamo inaccettabile l'emendamento 77.62 (testo 2) a prima firma del Senatore Mirabelli (PD) al Decreto Agosto. Con questa modifica il governo permetterebbe che il Bonus Vacanze possa essere sfruttato nel pagamento anche tramite l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, cosa espressamente vietata nella legge...

mercoledì, 30 settembre 2020, 08:10

Sabato 3 ottobre, dalle 9 alle 12, Zero Waste Italy, Il Centro Ricerca Rz di Capannori e l'azienda Qwarzo promuovono un workshop nazionale sulle alternative alla plastica usa e getta presso il Parco Scientifico di Segromigno in Monte in via Nuova 44A.

martedì, 29 settembre 2020, 18:03

Infortunio oggi verso le 16.35 a Marlia in via Ceppo di Melo. Un uomo si trovava in un campo ed è caduto da un'altezza di oltre tre metri, subendo ferite agli arti inferiori.E' stato accompagnato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca.Sono intervenute le auto mediche...

martedì, 29 settembre 2020, 17:48

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che in via della Madonnina a Capannori, in seguito ai fenomeni temporaleschi dei giorni scorsi, si sono verificati alcuni disservizi elettrici (dopo l’interruzione di venerdì scorso e l’intervento di rialimentazione dei tecnici dell’azienda...