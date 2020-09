Lucca: Forza Italia, Roberto Lotti neo delegato comunale

Altre notizie brevi

martedì, 8 settembre 2020, 15:50

Così interviene l'associazione "Sinistra Con" in merito al referendum del 20 e 21 settembre: "Le Istituzioni, e le norme costituzionali che le riguardano, sono troppo importanti per essere oggetto di modifiche strumentali, improvvisate e parziali. Il disegno di legge costituzionale oggetto del referendum non convince nel merito e ancora di...

martedì, 8 settembre 2020, 15:49

Parte l'iter per la realizzazione dell'acquedotto e delle fognature sul viale Europa di Marlia e Lammari. Un intervento atteso che porterà questi servizi essenziali in una zona centrale e particolarmente popolosa del territorio comunale. Martedì 22 settembre alle ore 21 Comune di Capannori e Acque Spa presenteranno ai cittadini il...

martedì, 8 settembre 2020, 15:19

La giunta comunale ha approvato stamani (8 settembre) il progetto definitivo per il restyling della via Savonarola a San Concordio. Si tratta della strada che collega via Urbiciani con via della Formica, per arrivare fino al viale San Concordio.

martedì, 8 settembre 2020, 14:30

Questo il commento del gruppo consiliare "La Porcari che Vogliamo" a commento della visita di ieri del Ministro della Difesa Guerini: "Pura propaganda a ridosso degli appuntamenti elettorali, come di consueto. Non possiamo qualificare diversamente la comparsata di ieri del Ministro Guerini a Porcari che, più che una visita istituzionale...

martedì, 8 settembre 2020, 13:20

«Il centrodestra in Toscana può vincere, abbiamo ottime aspettative»: lo afferma il senatore Lucio Barani, Segretario nazionale del Nuovo Psi. «Tutti i candidati di Forza Italia presenti in Toscana – prosegue Barani – avranno il sostegno del Nuovo Psi avendo candidati apparentati.

martedì, 8 settembre 2020, 13:14

Giovedì 10 settembre alle ore 21, presso il Circolo Arci Sant'Alessio in via di Sant'Alessio n° 1855, l'associazione "Lucca Civica" organizza un incontro con le liste della coalizione del candidato alla Presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani: Partito Democratico, Orgoglio Toscana-Giani presidente, Sinistra Civica Ecologista, Svolta, Italia Viva-Più Europa, Europa...

martedì, 8 settembre 2020, 12:32

“Stamani Forza Italia ha voluto dimostrare fisicamente e personalmente l’abbandono istituzionale verso la terza età che rappresenta le fondamenta per il futuro di questa nazione. Oggi la crisi generata anche dal covid-19 ma non solo mostra quanto i nostri nonni, zii, padri ci stiano aiutando a superare questo grave momento.

martedì, 8 settembre 2020, 12:31

«Avete creato una sanità ospedalecentrica che non cura, e adesso venite a fare le passerelle di propaganda. Mi vergogno di essere rappresentato da un ministro della salute come Roberto Speranza e da un presidente regionale come Enrico Rossi che speculano politicamente sulla pelle della gente»: lo afferma il Commissario regionale...

martedì, 8 settembre 2020, 08:56

Cosa rischia la libertà di espressione se verrà approvato un disegno di legge che crea un nuovo reato d’opinione? Quale è il punto di vista del femminismo italiano su un ddl che introduce nella legislazione il concetto di genere e di auto percezione di sé sganciata completamente dal dato biologico?...

martedì, 8 settembre 2020, 08:36

Sabato 19 settembre dalle ore 16,30 alle 22,30 ultimo appuntamento sul tema del l'acqua per i Fossi dell'Arte esposizioni al l'aperto con opere i vari artisti, che presenteranno le loro opere in via del Fosso lato Ovest dal n129 al 177 con la strada chiusa al traffico, in Piazza San...