Venerdì 11 settembre alle 18.30, nuovo appuntamento con le proiezioni di documentari sull'arte

mercoledì, 9 settembre 2020, 08:52

Venerdì 11 settembre alle 18.30, nuovo appuntamento con le proiezioni di documentari sull'arte. Con "Wunderkammer – Le stanze della meraviglia" del regista Francesco Invernizzi (2017, 89 min) si fa un salto indietro, alla fine del Settecento, secolo in cui collezioni straordinarie di oggetti diedero origine alla costituzione dei primi musei intesi nel senso contemporaneo.

Wunderkammer, è un'espressione tedesca usata per indicare particolari ambienti, sorti a partire dal 1500, che sovrani e collezionisti abbienti erano soliti utilizzare per raccogliere oggetti rari e straordinari, sia per motivi di studio e di ricerca ma anche come vera e propria passione o per mostrare uno status.

In italiano si può tradurre con camera delle meraviglie o gabinetto delle curiosità. Stanze preziosissime dislocate in tutto il mondo, in splendide ville e sfarzosi castelli, poi trasformatesi in moderni musei colmi di stranezze inestimabili rinvenibili in natura o manufatti dell'uomo, che il regista ripercorre con l'obiettivo di condividerne la stupefacente bellezza.

Ad introdurre la proiezione Alessandro Romanini, Curatore di arte contemporanea e Docente dell'Accademia di Belle Arti di Carrara. Si ringrazia per la gentile concessione del documentario la Magnitudo Film.

L'ingresso, come tutti gli eventi in programma al MuSA è gratuito. Per consentire un corretto svolgimento e nel rispetto delle misure anti contagio, è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata compilando il form pubblicato sul sito MuSA o dalla pagina Facebook.

Si segnala il corso di mosaico per principianti in programma il 19 e 20 settembre (10 ore totali) con l'artista Ursula Corsi. Il corso prevede, oltre le nozioni teoriche sulla tecnica e le caratteristiche dei materiali, la realizzazione da parte di ogni partecipante di una propria copia a mosaico. Il corso è a pagamento e, per consentirne il corretto svolgimento, la classe sarà composta da massimo sei persone.

Per iscriversi è necessario compilare il form pubblicato sul sito www.musapietrasanta.it

Per informazioni info@musapietrasanta.it







Prossimi appuntamenti di settembre

18 settembre ore 17:00 proiezione di Storie di Altromare

25 settembre proiezione di Presentazione del progetto "Open Studios 02"