Partito Comunista, Marco Rizzo al Circolo Arci di Sant'Alessio

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:46

Ancora pochi giorni (i termini scadono il 15 settembre) per iscriversi al corso che Formetica, agenzia di Confindustria Toscana Nord, sta attivando per favorire, a Lucca, l'addestramento professionale di 25 giovani, con rilascio di qualifica professionale immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:45

Le conferenze di due insigni storici dell'arte, la musica barocca di Monteverdi, il video realizzato dagli studenti dell'alternanza scuola-lavoro di Lucca: è questo il programma con cui saranno presentati gli atti del convegno internazionale di studi sull'architetto lucchese don Domenico Martinelli, che la Fondazione Banca del Monte di Lucca aveva...

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:43

"C'è un evidente problema con i servizi commerciali all'interno del presidio di Campo di Marte, utili soprattutto per i cittadini e i pazienti in particolare. Ci risulta infatti che adesso voglia abbandonare la struttura anche la Cassa di Risparmio di Lucca, compreso l'eventuale sportello bancomat lasciando la struttura completamente sguarnita...

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:10

Il responsabile provinciale del dipartimento sociale Paolo Ricci ed il membro del direttivo comunale di Capannori Mario Filippi, fanno notare, in relazione al mancato furto verificatosi al ristorante il Linchetto in Via del Casalino a Lunata, dove la titolare è scampata ad un furto e una eventuale aggressione, grazie alla...

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:55

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd Roberto Panchieri commenta la seduta di consiglio comunale sulla ex manifattura tabacchi andato in scena ieri sera: Finalmente si è tenuto l'ennesimo Consiglio Comunale sul progetto di recupero della parte sud della ex Manifattura Tabacchi.

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:49

Domenica 13 settembre alle ore 17 sarà inaugurata nella chiesa di San Cristoforo a Lucca, alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, la mostra fotografica intitolata “La Luminara di Santa Croce nel tempo”. Organizzata con il patrocinio della Fondazione Banca del Monte, è stata ideata anche per la situazione emergenziale con cui...

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:45

Venerdì 11 settembre alle ore 18 e sabato 12 settembre alle ore 11.00 saranno inaugurate rispettivamente la scuola primaria Luigi Boccherini" di Segromigno in Piano e la scuola primaria "Lorenzo Nottolini" di Guamo, entrambe interessate da consistenti interventi di riqualificazione realizzati dall'amministrazione Menesini che le ha praticamente rimesse a nuovo.

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:32

Con decreto dirigenziale 11096 del 13 luglio 2020 la Regione Toscana ha emanato un bando per l'assegnazione di contributi a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale.

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:30

mercoledì, 9 settembre 2020, 08:52

Venerdì 11 settembre alle 18.30, nuovo appuntamento con le proiezioni di documentari sull'arte. Con "Wunderkammer – Le stanze della meraviglia" del regista Francesco Invernizzi (2017, 89 min) si fa un salto indietro, alla fine del Settecento, secolo in cui collezioni straordinarie di oggetti diedero origine alla costituzione dei primi musei...