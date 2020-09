Quarta ripresa dell’Opera Pucciniana “Suor Angelica”

martedì, 29 settembre 2020, 08:40

L’Associazione Club La Bohème presenta la quarta ripresa dell'opera pucciniana "Suor Angelica" all'interno dell’ex-monastero agostiniano di Vicopelago, in due sole repliche, il 10 e 11 Ottobre alle ore 17.



"Per raccontare questa storia contrastata - afferma la presidente Silvana Froli -, offriremo al nostro pubblico di rivivere uno dei luoghi pucciniani per eccellenza del territorio Lucchese, l’ex Monastero delle Monache Agostiniane di Vicopelago, Monastero in cui la sorella prediletta del Maestro, Suor Enrichetta, fu più volte superiora e dove Puccini stesso amava recarsi per la quiete e la solitudine che lo ispirava nelle sue composizioni. Un luogo austero ma ricco di spiritualità, dove si narra che Puccini abbia eseguito per la prima volta la sua “Suor Angelica” al pianoforte, per la sola comunità monastica. L’emotività del luogo apre un pertugio su un aspetto delicato del Maestro, ossia il suo rapporto con la spiritualità e la fede. Con Suor Angelica, come con Cio-Cio-San in Madame Butterfly e Liù in Turandot, Giacomo Puccini affronta il tema della morte violenta, autoinflitta, del ruolo subalterno della donna che pare non avere altra via di scampo se non nel gesto tragico, la cui ricomposizione, o lieto fine, si colloca oltre, in un incerto ed evanescente “aldilà”. Si tratta di aspetti che rivelano la spiritualità del maestro oltre la coscienza religiosa del suo tempo, fuori da un atteggiamento rigido o bigotto e, per questo, tema di lettere e dibattiti con la sorella sr. Giulia Enrichetta, fino a “La Fanciulla del West”, l’opera in cui forse emergono con maggiore maturità e chiarezza le questioni trattate nelle stanze di Vicopelago. L’ex-Monastero di Vicopelago appartiene ancora alla Comunità Monastica Agostiniana che, dal 1999 si è trasferita ed unita a quella di Cento (Fe). Pur nel “distanziamento”, la Comunità Monastica ha continuato a prendersi cura dell’edificio avviando, nel 2018, restauri d’urgenza che, una volta ultimati, consentiranno di offrire anche questo luogo alla città. L’Associazione Club “La Boheme” è stata la prima a posare lo sguardo sul complesso monastico nel 2018 e poi nel 2019, venendo a beneficiare dell’uso di questi spazi resi unici dalla memoria del Maestro Puccini e dalla magniloquenza dell’architettura. Oltre ad ospitare singoli eventi e mostre, l’Ex-Monastero ambisce ad essere oggetto di un più vasto programma di valorizzazione integrata, già annunciato nel 2019 con lo svolgimento di una Summer School nei propri spazi con studenti e docenti da diverse Università italiane".



"L’Associazione “Club La Bohème” - continua - è grata alla Comunità Monastica Agostiniana del Monastero del Corpus Domini di Cento per la possibilità dell’uso di questi spazi. In via esclusiva, nelle giornate del 10 e 11 Ottobre, alle 15.30, il pubblico di “Suor Angelica” potrà anche beneficiare di una visita agli spazi dell’Ex-Monastero, in cui è ancora allestita la mostra “Sulla Soglia di Mondi Perduti” dell’Architetto e Fotografa Elena Franco. Nel rispetto delle regole anti-covid si potrà partecipare, sia alla visita che allo spettacolo solo previa prenotazione, muniti di mascherina per la visita agli spazi chiusi e con un contributo benefico di euro 15. Parte del contributo andrà all'Associazione "Il sogno di Jo".



Per prenotazioni: +39 347 7361788 oppure +39 347 3578758