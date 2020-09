Regionali, Mallegni (FI): “Toscani alle urne per scegliere il loro futuro"

Altre notizie brevi

lunedì, 14 settembre 2020, 17:29

A pochi giorni dalla conclusione di questa ricca ed intensa campagna elettorale, anche l'On. Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri, sarà a Lucca mercoledì 16 settembre per sostenere Alberto Veronesi, candidato PD al consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione Lucca Versilia.

lunedì, 14 settembre 2020, 16:33

Al fine di poter dare un utile supporto a chi si accinge a partecipare ai numerosi Concorsi Pubblici che usciranno nel corso del 2020 in molti Enti della nostra Provincia e fuori, si organizzano corsi per la preparazione ai bandi nei profili professionali amministrativi-contabili per le categorie C e, D,...

lunedì, 14 settembre 2020, 16:03

“Stamani eravamo stati facili profeti, se le scuole in Toscana sono state aperte ed hanno superato il loro primo giorno è solo grazie agli insegnanti, al personale di servizio, ai ragazzi, alle loro famiglie e non certo al governo né alla Regione.

lunedì, 14 settembre 2020, 14:20

Il secondo evento "I Fossi Dell'Arte" si terrà, come stabilito, il 19 settembre 2020 dalle ore 16,30 alle ore 22,30 lungo la Via del Fosso lato ovest, in Piazza San Francesco e accanto al lato esterno sinistro di Villa Bottini in Lucca.Il tema della manifestazione è: 'L'acqua come rigenerazione e...

lunedì, 14 settembre 2020, 14:18

La Regione Toscana ha prorogato fino al 25 settembre compreso il periodo a rischio incendi boschivi. Persiste quindi il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali in tutta la Toscana.

lunedì, 14 settembre 2020, 14:16

Il Comune di Lucca concede contributi economici per incentivare gli interventi di smaltimento di modeste quantità di materiali contenenti amianto presenti presso abitazioni poste nel territorio comunale. Potranno ricevere il contributo solo gli interventi realizzati, pagati e documentati entro il 31 dicembre 2020.

lunedì, 14 settembre 2020, 12:35

"I lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà Capannori con Lammari stanno procedendo speditamente. Si tratta di una infrastruttura molto importante perché permetterà l'uso in sicurezza delle bicicletta - afferma il consigliere comunale Franco Antonio Salvoni - Spostarsi in bici rappresenta un vantaggio sotto molti punti di...

domenica, 13 settembre 2020, 16:10

"Sappiamo tutti che questo non è un inizio dell'anno scolastico normale.L'emergenza Covid-19 pesa come un macigno e ancor di più pesa l'incapacità del governo PD-5 Stelle nel gestirla.Fratelli d'Italia manda il proprio caloroso abbraccio agli studenti, alle loro famiglie ed agli insegnanti, costretti a vivere in uno stato precario fatto...

domenica, 13 settembre 2020, 15:18

La valutazione e le proposte dell'Associazione "Sinistra con" per le elezioni regionali: "Le elezioni regionali - esordisce l'associazione - sono un appuntamento davvero molto importante per il futuro della Toscana. "Sinistra con" propone a tutti, a partire dai troppo che ancora pensano di non votare, la sua riflessione e le...

domenica, 13 settembre 2020, 14:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 settembre, sono 35.