Ricci e Filippi (FdI): "Allarme sicurezza a Capannori"

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:10

Il responsabile provinciale del dipartimento sociale Paolo Ricci ed il membro del direttivo comunale di Capannori Mario Filippi, fanno notare, in relazione al mancato furto verificatosi al ristorante il Linchetto in Via del Casalino a Lunata, dove la titolare è scampata ad un furto e una eventuale aggressione, grazie alla sua prontezza di riflessi e tranquillità nel gestire la situazione: "Siamo a constatare l'insicurezza presente in una delle vie centrali della frazione, vicina agli uffici comunali. Dove sono presenti anche altre attività commerciali, risultando anche Capannori terra di nessuno, quindi chiediamo al nostro sindaco un pronto intervento, provvedendo ad installare telecamere di sicurezza, che possano monitorare una via di grande passaggio, che parte dalle scuole elementari ed arriva alla rotonda che porta alla piazza del comune, con maggiore presenza di forze dell'ordine una presenza di forze dell'ordine che possano essere da deterrenti verso questi mal intenzionati, tutelando i proprietari delle attività e gli abitanti. Terminando ci raccontano alcuni abitanti che la strada in oggetto nonostante le buone intenzioni dell'amministrazione comunale, restringendo la carreggiata e costruendo una pista ciclabile, riducendo la velocità dei veicoli transitanti, non è servito a niente perché le vettura transitano a velocità elevata, sarà cura di Fratelli d'Italia, fare una mozione se non cambieranno le circostanze".

Precisazione di Aldo Grandi: fateci un favore, imparate a scrivere i comunicati prima di inviarli per favore. Questa è l'ultima volta che lo pubblichiamo.