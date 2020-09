Sarti e Grossi incontrano la cittadinanza a Lucca

sabato, 12 settembre 2020, 17:24

Un incontro pubblico per illustrare il programma di Sinistra Civica Ecologista e rispondere alle domande e sollecitazioni di coloro che sono interessati a conoscere meglio i candidati e gli impegni che la lista intende portare avanti: hanno scelto così di trascorrere la domenica pomeriggio Andrea Sarti e Daniela Grossi che saranno a disposizione delle persone a partire dalle 17,30 utilizzando lo spazio all'aperto dello Zebar davanti al Luna Park di via delle Tagliate. Sarà l'occasione per spiegare come è nata la lista e le motivazioni e gli obiettivi per i quali hanno scelto di candidarsi, ma anche per raccogliere esigenze, problemi e proposte dei quali farsi portavoce se eletti in consiglio regionale.



Presenti e attivi sui social Andrea Sarti e Daniela Grossi ritengono che sia necessario anche potersi incontrare fisicamente con le persone e stanno dedicando tempo ed energie ad incontri pubblici ma anche a confronti organizzati da piccoli gruppi di cittadini in diverse zone del territorio.La campagna elettorale è molto faticosa in tempi di COVID - dichiarano i candidati di Sinistra Civica Ecologista- ma stiamo cercando di attivare ogni possibilità di confronto, on line e di persona che, pur garantendo il rispetto delle regole a garanzia della salute di tutti, ci consentano di avere uno scambio di idee con le persone senza le quali la democrazia rischia di ridursi ad una campagna pubblicitaria autoreferenziale.appuntamento quindi per domenica 13 settembre ore 17,30 presso lo Zebar in via delle Tagliate.



Per chi fosse interessato ad organizzare piccoli incontri (possibilmente all'aria aperta anche nel semplice giardino di casa o nel bar di quartiere) è sufficiente contattarci via email scrivendo a collegioluccasinistracivicaeco@gmail.com o via whatsapp scrivendo al 3316677059.Manca una settimana - sottolineano Sarti e Grossi- ma sarà sicuramente una settimana intensa e importante per garantire un risultato che da un lato fermi l'avanzata di questa destra aggressiva e dall'altro faccia fare un salto di qualità al centrosinistra, innescando i necessari elementi di discontinuità e innovazione e soprattutto rimettendo al centro dell'attenzione la riduzione delle disuguaglianze, un modello di sviluppo e di politiche socialmente ed ambientalmente sostenibili e una sanità pubblica efficiente e sempre più rispondente ai nuovi bisogni delle persone.