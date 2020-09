Via a variante urbanistica per area ex Manifattura, il plauso di Panchieri (Pd)

Altre notizie brevi

"Respira", questo è il nuovo motto con cui oggi il Fulmine Cerchiato ha lanciato in tutta Italia il nuovo anno politico per le scuole."Un messaggio chiaro – inizia la nota del movimento – che vuole arrivare dritto al cuore degli studenti italiani che in questi giorni (e nei prossimi) saranno...

Potenziamento dei servizi pubblici di sostegno alle famiglie, una politica del turismo volta ad allungare la presenza sul territorio, interventi infrastrutturali in chiave ecosostenibile: sono queste le principali richieste che Aidda Toscana, l'associazione delle imprenditrici e delle donne dirigenti d'azienda, avanza ai candidati a presidente della Regione, insieme alla raccomandazione...

Si terrà martedì 6 ottobre alle ore 21.00 all'ex mercato ortofrutticolo di Marlia l'incontro publico (precedentemente fissato per il 22 settembre) con cui Comune di Capannori e Acque Spa presenteranno ai cittadini il progetto per la realizzazione dell'acquedotto e delle fognature sul viale Europa di Marlia e Lammari.

L'impresa agricola strutturata, aperta al mercato, alle innovazioni, che garantisce occupazione nel pieno rispetto delle norme in materia di lavoro e di contrattazione collettiva, deve essere posta al centro delle politiche regionali, a partire dal Piano di sviluppo rurale: è questo il cuore delle proposte che Confagricoltura Toscana avanza ai...

Sabato alle ore 21 l'Associazione Multidee presenta frammenti da Villa Bottini e cortometraggi all'esterno dello Stellario in Piazza San Francesco in occasione della manifestazione i Fossi dell'Arte.

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, mercoledì 23 settembre dalle ore 9:30 alle 12 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via ss Pietro e Paolo, via Puccini, piazza San Michele, via della Repubblica, via del Belvedere, via Indipendenza, via Rimembranza e in...

La Confartigianato Imprese Lucca invita i suoi associati ad andare a votare: “Nei giorni scorsi abbiamo avuto colloqui con moltissimi candidati al Consiglio Regionale della Toscana che si cimenteranno nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre"."Da tutti i candidati - spiega - è emerso un chiaro appello nei nostri...

Nel quadro delle manifestazioni per le Giornate Europee del Patrimonio 2020, l’Archivio di Stato di Lucca espone le cartoline e le lettere inedite che il brigante Giuseppe Musolino ricevette, in attesa della sentenza, durante la sua detenzione nel carcere di S.

Con la ripresa del nuovo anno scolastico, Fratelli d'Italia Capannori punta il dito contro alcune problematiche sulla sicurezza stradale legate alla scuola, emerse già a novembre 2019 e non ancora risolte dall'Amministrazione comunale."Lo scorso 22 novembre - ricorda Roberto Martinelli - sotto lo stimolo di alcuni genitori delle scuole medie...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 settembre, sono 70. Nella sola provincia di Lucca sono 23: 3 in lucchesia e 20 in Versilia.