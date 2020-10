Acque SpA: interruzione idrica programmata nei comuni di Capannori e Porcari

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:55

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica del comune di Capannori, dalle ore 22 di giovedì 8 alle 2 di venerdì 9 ottobre, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in viale Europa e relative traverse nel tratto tra via delle Ville e via dei Bocchi, e nelle seguenti vie: Lombarda (tra la rotatoria con via dei Masini e via dei Selmi), dei Leri, San Cristoforo, dei Bocchi (dal viale Europa all’attraversamento del rio l’Ampollara), Montale, dell’Ave Maria, dei Giomi, della chiesa di Lunata, Pesciatina (dalla chiesa a via del Casalino), del Casalino (tra via Pesciatina e via Pieraccini), del Pelo e Pieraccini. L’interruzione idrica riguarderà anche via Salanetti nel comune di Porcari.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.