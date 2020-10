All'assessore Stefano Baccelli le congratulazioni di Nicola Da San Martino, segretario provinciale Fit Cisl

Altre notizie brevi

martedì, 27 ottobre 2020, 16:15

Proseguono gli interventi di asfaltatura nel territorio del comune di Altopascio. Lavori mirati e necessari, inseriti in un progetto più ampio, che servono a restituire alla cittadinanza strade belle e sicure. Negli ultimi mesi, infatti, è già stata rivestita con un nuovo manto stradale anche Via Firenze.

martedì, 27 ottobre 2020, 14:52

Sono 71 i medici che hanno già firmato il contratto di lavoro autonomo con l’Azienda USL Toscana nord ovest e che entro il 2 novembre saranno assegnati al Dipartimento della prevenzione per essere destinati alle attività sanitarie previste per le attività scolastiche.

martedì, 27 ottobre 2020, 14:25

Come già comunicato nei giorni scorsi, visto l’alto numero di nuovi positivi al Covid e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, in questi giorni anche il personale della medicina dello sport sta operando per le attività correlate alla prevenzione.

martedì, 27 ottobre 2020, 14:12

"Lo stop imposto ad alcune attività commerciali e produttive dall'ultimo Decreto del Presidente del consiglio dei ministri ha di fatto generato un semi lockdown che creerà problemi anche ai consumatori perché mancano gli strumenti adeguati per contenere gli effetti negativi di queste misure".

martedì, 27 ottobre 2020, 14:01

Così il consigliere comunale Lega Salvini premier, Bruno Zappia, in una nota stampa: "I residenti del comune di Capannori di via Martiri Lunatesi, traversa Vlll, segnalano che la strada in oggetto è particolarmente transitata a forte velocità da auto e autoambulanze che si recano nella struttura dove è sito il...

martedì, 27 ottobre 2020, 13:19

Un incontro per condividere e discutere sul lavoro fatto dal settore Sociale in questi ultimi mesi si è svolto venerdì 23 ottobre scorso fra l’assessora al sociale Valeria Giglioli, l’assessore al bilancio e vice sindaco Giovanni Lemucchi e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali: Rossano Rossi, Francesco Fontana ed Emanuela Bianchi...

martedì, 27 ottobre 2020, 13:17

Intervento di Confindustria Toscana Nord sulla problematica del tampone per verificare la positività al Covid-19: Le aziende stanno risentendo in maniera significativa del forte affanno in cui si trovano le Asl nella gestione dei tamponi per l'individuazione delle persone contagiate dal covid.

martedì, 27 ottobre 2020, 13:15

Venerdì 30 ottobrealle 10, si terrà in modalità telematica (per video conferenza) con DIRETTA STREAMING sulla pagina facebook della Fondazione Mario Tobino, il convegno "Nichilismo e malattia mentale: prospettive a confronto", organizzato dalla Fondazione Mario Tobino con il coordinamento scientifico e la moderazione di Riccardo Roni, docente universitario e presidente...

martedì, 27 ottobre 2020, 13:13

A seguito dell’ultimo DPCM sospeso "RERUM VULGARIUM FRAGMENTA", le letture del Canzoniere di Francesco Petrarca, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di...

martedì, 27 ottobre 2020, 13:07

Da lunedì 2 novembre 2020 entra in vigore il nuovo orario del Serd della Piana di Lucca, nella sede della Cittadella della Salute “Campo di Marte”, adesso diretto dalla dottoressa Elisa Cerrai, dirigente medico psichiatra.E’ previsto l'incremento complessivo delle ore di apertura, distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al...