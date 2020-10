Altopascio approda su Star

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:00

Apre il prossimo lunedì, 2 novembre, il bando per richiedere il finanziamento per sostituire gli impianti di riscaldamento civile e per l'acquisto di biotrituratori da parte di proprietari, affittuari e comodatari di terreni a uso agricolo e aziende agricole quale alternativa all'abbracciamento di residui vegetali.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:56

Questa sera (28 ottobre) alle 18.30 in piazza Napoleone sit-in pacifico che coinvolge negozianti, ristoratori, commercianti, dipendenti e attività ma anche palestre, cinema, teatri e artisti per proporre un tavolo di lavoro con il prefetto e i rappresentanti delle categorie colpite dall'ultimo DPCM.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 13:59

Scatterà da domenica prossima (1 novembre) il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio comunale, a tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 11:02

Lunedì 2 novembre, giorno in cui si commemorano i defunti, l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà due celebrazioni nei cimiteri urbani di Viareggio e Lucca. A Viareggio sarà celebrata la messa alle ore 11. Invece a Lucca sarà celebrata la Liturgia della Parola alle ore 15.

martedì, 27 ottobre 2020, 16:15

Proseguono gli interventi di asfaltatura nel territorio del comune di Altopascio. Lavori mirati e necessari, inseriti in un progetto più ampio, che servono a restituire alla cittadinanza strade belle e sicure. Negli ultimi mesi, infatti, è già stata rivestita con un nuovo manto stradale anche Via Firenze.

martedì, 27 ottobre 2020, 14:52

Sono 71 i medici che hanno già firmato il contratto di lavoro autonomo con l’Azienda USL Toscana nord ovest e che entro il 2 novembre saranno assegnati al Dipartimento della prevenzione per essere destinati alle attività sanitarie previste per le attività scolastiche.

martedì, 27 ottobre 2020, 14:25

Come già comunicato nei giorni scorsi, visto l’alto numero di nuovi positivi al Covid e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, in questi giorni anche il personale della medicina dello sport sta operando per le attività correlate alla prevenzione.

martedì, 27 ottobre 2020, 14:12

"Lo stop imposto ad alcune attività commerciali e produttive dall'ultimo Decreto del Presidente del consiglio dei ministri ha di fatto generato un semi lockdown che creerà problemi anche ai consumatori perché mancano gli strumenti adeguati per contenere gli effetti negativi di queste misure".

martedì, 27 ottobre 2020, 14:01

Così il consigliere comunale Lega Salvini premier, Bruno Zappia, in una nota stampa: "I residenti del comune di Capannori di via Martiri Lunatesi, traversa Vlll, segnalano che la strada in oggetto è particolarmente transitata a forte velocità da auto e autoambulanze che si recano nella struttura dove è sito il...

martedì, 27 ottobre 2020, 13:57

"Vorrei fare le mie congratulazioni e i miei auguri al dottor Stefano Baccelli per la nomina ad Assessore ai Trasporti della Regione Toscana, certo che saprà mettere a frutto l'esperienza maturata come Presidente della Commissione Trasporti della passata legislatura.