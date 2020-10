Altopascio, sospensione erogazione dell'acqua

Altre notizie brevi

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:50

Il CCN Città di Lucca intende esprimere piena solidarietà all'amico Giovanni Martini, a seguito del provvedimento di sequestro del locale di questi giorni.

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:42

"Una bruttissima pagina della storia dei concorsi pubblici, quella del concorso per dirigenti scolastici del 2017, piena di ricorsi ed errori fin dall'inizio". Così Riccardo Zucconi, deputato Fratelli d'Italia, in una nota.

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:54

Codice giallo per per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate fino alle 13 di domani, sabato 3 ottobre.

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:44

Collettivo Vivi i Fossi: gli artisti Fabrizio Barsotti, Giuditta Pieroni, Elisabetta Tuccimei saranno lieti di incontrare amici, conoscenti nei tre locali di via del Fosso dal numeri civici 153-164-205 per un simpatico drink. Sabato 10 ottobre, ore 17 in poi.

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:52

Giovanni Ricci Forza Italia Giovani: Sono venuto a conoscenza dai giornali locali, che nella giornata di ieri è stato chiuso con provvedimento della procura un punto fondamentale della movida lucchese "Il barino di Giò" in corso Garibaldi per un presunto disturbo della quiete pubblica.

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:44

Anche quest'anno, domenica 4 ottobre dalle ore 16 alle ore 19.30, avrà luogo presso l'Agorà del Comune di Lucca la "Festa del Presente - Il dono al tempo del covid". La Festa del Presente è il giorno in cui tutti regalano di tutto, il giorno in cui si festeggia il...

giovedì, 1 ottobre 2020, 16:37

Partono oggi, 1° ottobre, in tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest gli eventi organizzati in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) promossa da Unicef e Organizzazione mondiale della Sanità.Il tema di quest’anno “L'Allattamento: si prende cura di cura del pianeta” riguarda in particolar modo l’impatto ambientale dell’alimentazione...

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:34

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 ottobre, sono 47. In provincia di Lucca sono in tutto 11 i nuovi casi. Uno in Versilia e due in Valle del Serchio.

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:27

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate per domani, venerdì 2 ottobre, lungo tutta la costa, il nord -ovest e il sud della Toscana.

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:49

Da lunedì 5 ottobre saranno aperti al pubblico gli sportelli delle agenzie territoriali dell’Inps Toscana. Come già accade per le direzioni provinciali e le agenzie complesse, anche nelle agenzie territoriali il servizio al pubblico sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30.