Amici del Machiavelli, nuova iniziativa seriale

lunedì, 5 ottobre 2020, 12:23

Nuova iniziativa seriale, resa possibile grazie alla professionalità di un team di organizzatori e di professionisti ormai ben collaudato.

Il progetto è ricco ed articolato.

Si suddivide in 15 incontri, di cui 12 presentazioni/letture e 3 conferenze.

Il programma dettagliato, ed ogni altra informazione sull’iniziativa, sono a disposizione sul sito www.amicimachiavelli.it.

I proponenti hanno deciso di non fermarsi, se pur nella grave attuale emergenza sanitaria, che tuttavia condiziona lo svolgimento e la fruizione dell’iniziativa.

In sala potranno trovare posto non più di 30 persone. Gli incontri saranno però trasmessi anche in streaming, affinché tutti gli interessati possano prendervi parte, se pur virtualmente.

Per la partecipazione in sala è richiesta la prenotazione, che potrà essere fatta dal sito www.amicimachiavelli.it, tramite il link presente sulla Pagina Principale.

Per la fruizione in streaming, sarà sufficiente collegarsi, utilizzando il link disponibile sempre sul sito www.amicimachiavelli.it.

L’iniziativa si rivolge a tutti, adulti e giovani, accomunati dalla passione per la nostra cultura.

Anche questo progetto si e’ reso possibile grazie all'adesione volontaria di molte forze intellettuali presenti sia nel nostro territorio che oltre i suoi confini. Un concreto sostegno e' venuto dalle istituzioni e da sponsor privati. Sarebbe doveroso ringraziare singolarmente ciascuno: lo rende impossibile la lunghezza dell'elenco.

Infine, ma non per ultimo di importanza, riteniamo doveroso sottolineare la logica di "lavoro in rete", da noi costantemente adottata, che consente di valorizzare al massimo livello la specificita' degli apporti dei soggetti coinvolti. Una logica che ci consente di ottimizzare al meglio le risorse e le energie, nell'ottica del raggiungimento del miglior parametro risultato/investimenti.