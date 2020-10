Aperte le adesioni dei giovani dai 18 ai 35 anni al progetto retribuito “Time to care” presso l’Anteas di Lucca

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:06

È stato pubblicato il Bando “Time to care”, rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito di azioni progettuali proposte dagli enti del Terzo settore sul territorio nazionale.

A Lucca l’Anteas (unica associazione partecipante al progetto) selezionerà un giovane per dar vita al progetto.L’Anteas, che ha sede presso i locali della Cisl a S. Anna, è presente da anni in ambito sociale in provincia con iniziative di supporto personale e collettivo con lo scopo di favorire l’instaurarsi di relazioni autentiche fra le persone, promuovendo esperienze di cittadinanza attiva e combattendo le solitudini involontarie.

Nell’ultimo periodo oltre a le iniziative storiche consolidate, per dare aiuto nella fase di emergenza legata al corona virus ha distribuito buoni spesa per famiglie in difficoltà, tablet per studenti sprovvisti di strumenti informatici e mascherine per personale di Rsa private.

Il Bando del progetto “Time to care” ha l’obiettivo di sostenere i giovani, promuovere lo scambio intergenerazionale e favorire l’inclusione delle persone anziane nella vita sociale, anche in considerazione del fatto che rappresentano la categoria più esposta al contagio del coronavirus COVID-19. In particolare colui o colei che sarà selezionato potrà essere impegnato in servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza nei confronti degli anziani; attività di “welfare leggero” (disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto di farmaci, contatti con i medici di base, pagamento di bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.); assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online.

La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’Anteas di Lucca (anteaslucca@pec.it) utilizzando l’apposito form, (presente sul sito dell’associazione: anteaslucca.org) deve essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020.

Il o la giovane “operatore”, firmerà un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e gli sarà riconosciuto un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali e al termine delle attività gli verrà rilasciato un attestato di riconoscimento delle competenze.