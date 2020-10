Arrivano i sostegni al reddito per gli artigiani

Altre notizie brevi

martedì, 6 ottobre 2020, 20:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 ottobre, sono 68.

martedì, 6 ottobre 2020, 18:15

La segreteria provinciale, unitamente a tutte le compagne e i compagni della CGIL di Lucca, esprime il proprio dolore e la propria profonda tristezza per la scomparsa della compagna Carla Nespolo, dal novembre del 2017 Presidente nazionale dell’ ANPI.

martedì, 6 ottobre 2020, 17:09

Marco Chiari di Fratelli d'Italia risponde a Remo Santini di SiAmo Lucca: Non per polemizzare ma il post pubblicato da Remo Santini per Siamo Lucca, riferito alle Piste Ciclabili a San Concordio, ci sembra anacronistico e fuori da ogni logica.

martedì, 6 ottobre 2020, 16:58

In circa 6 mesi sono stati oltre 52mila i tamponi effettuati in modalità "drive through" dell'Azienda USL Toscana nord ovest grazie agli sforzi del dipartimento di Prevenzione e di tutto il personale sia sanitario che amministrativo impegnato.

martedì, 6 ottobre 2020, 15:59

Fabio Perini, storica azienda sul territorio lucchese ha donato 8000 mascherine “compostabili” di cui 4000 in fibra di bambù e 4000 in “tessuto non tessuto” al Polo Scientifico Tecnico Professionale E. Fermi e G. Giorgi di Lucca per rendere più sicuro il rientro in aula per alunni e personale scolastico.

martedì, 6 ottobre 2020, 15:52

Venerdì 9 ottobre alla ore 21 presso il complesso di San Micheletto in Via Elisa a Lucca, Rossano Ercolini presenta il suo ultimo libro "Il Bivio - Manifesto per la rivoluzione ecologica" edito da Baldini+Castoldi. Un vero e proprio viaggio nel mondo, in cui l'autore racconta la sua storia entusiasmante...

martedì, 6 ottobre 2020, 13:22

"Passa all'azione, diventa volontario" è la nuova campagna di Cesvot per la promozione del volontariato. Pensata insieme alle principali associazioni regionali e realizzata dall'agenzia Blu Comunicazione la campagna ha l'obiettivo di promuovere nuove adesioni di volontari alle attività degli enti del terzo settore, nonché di rinforzare la motivazione dei volontari...

martedì, 6 ottobre 2020, 13:22

Prosegue la rassegna 'Il territorio racconta' promossa dall'amministrazione comunale per

martedì, 6 ottobre 2020, 09:05

"Organici infermieristici adeguati, in linea con gli standard europei, infermiere di famiglia, scolastico e di comunità per intercettare prima le esigenze del territorio, lotta al demansionamento attraverso l'assunzione di personale di supporto, valorizzazione delle competenze più specialistiche e una cabina di regia tra Regione e Sindacati".

lunedì, 5 ottobre 2020, 20:40

Sabato 10 ottobre dalle 17 in poi aprirà il Collettivo Vivi i Fossi in via del Fosso nel centro storico di Lucca. Apertura di tre locali con gli artisti Fabrizio Barsotti, Giuditta Pieroni ed Elisabetta Tuccimei. Il tutto ai numeri civici 153-164-205. Sono invitati amici e artisti per un simpatico drink.