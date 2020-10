ASL Toscana nord ovest: Il portale per la prenotazione dei tamponi partirà martedì 20 ottobre

Altre notizie brevi

domenica, 18 ottobre 2020, 19:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 ottobre, sono 270.

domenica, 18 ottobre 2020, 13:17

Si chiama smart manufacturing ed è un approccio nuovo alla produzione manifatturiera: le interconnessioni fra le macchine e lo scambio di informazioni fra le persone, assicurati dallo sviluppo della digitalizzazione, sono orientati all'incremento dell'efficienza e quindi della competitività delle imprese.

sabato, 17 ottobre 2020, 16:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 ottobre, sono 315. In lucchesia e piana sono 23 i casi: Altopascio 5, Capannori 4, Lucca 9, Montecarlo 4, Porcari 1.

sabato, 17 ottobre 2020, 15:52

Altopascio farà nuovamente parte del percorso della 1000Miglia 2020. Il prossimo sabato, 24 ottobre, infatti, la Freccia Rossa, la corsa più bella del mondo, passerà anche dalla cittadina del Tau - come già avvenne, per la prima volta nella storia altopascese, due anni fa - per poi attraversare il resto...

sabato, 17 ottobre 2020, 13:52

Tari 2020: previste anche quest'anno nuove riduzioni o esenzioni totali per le famiglie altopascesi che hanno maggiori difficoltà economiche o nelle quali sia presente un componente con disabilità certificate, per un totale di oltre 70mila euro di investimento da parte dell'amministrazione D'Ambrosio.

venerdì, 16 ottobre 2020, 18:03

Massima appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per patologia Covid, comportamenti omogenei nella gestione dell’utilizzo dei posti letto quanto nella cura e nell’assistenza dei pazienti tramite criteri e soluzioni operative ben definiti, riduzione delle presenze all’interno degli ospedali.

venerdì, 16 ottobre 2020, 16:35

“Abbiamo ben chiaro che in alcune zone dell’Azienda si stanno verificando ritardi nella presa in carico dei pazienti in quarantena a domicilio. Di questo mi scuso”. Chi interviene è il direttore generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani. “Mi preme rassicurare la popolazione.

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:43

"Purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - questa seconda ondata del Covid-19, sta nuovamente colpendo in modo sempre più ampio anche le Rsa che, in primavera, erano state drammaticamente coinvolte dal contagio." "E' il caso - prosegue il consigliere - di quella di Maggiano, dove...

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:01

Sabato 17 ottobre alle ore 6:00 in prima convocazione e domenica 18 ottobre alle ore 10:30 in seconda convocazione presso la Chiesa della Misericordia di Lucca in P.zza S.Salvatore, si terrà l'assemblea ordinaria degli iscritti col seguente ordine del giorno: Accreditamento degli iscitti per il diritto al voto (Articoli 10...

venerdì, 16 ottobre 2020, 13:35

Guido Angelini, consigliere comunale e capogruppo del partito democratico di Capannori: "Urgente e necessario il lavoro di asfaltatura del viale Europa a Lamnari e Marlia, con il periodo autunno inverno il pericolo di trovarci con una strada impraticabile era fra le cose più probabili.