Atti di vandalismo in via San Paolino, Bianucci chiede in Consiglio un impegno congiunto

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:39

L'amministrazione comunale, a seguito della perizia degli agronomi incaricati, provvederà nei prossimi giorni all'abbattimento di quattordici alberi pericolosi situati in massima parte sui viali di circonvallazione e sugli spalti. In particolare saranno tagliati 12 tigli: uno su viale Giusti, uno su viale Carducci, sei su viale Carlo Prete, tre in...

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:37

Venerdì 16 ottobre alle 18 Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni presentano a Villa Bottini in Via Elisa a Lucca il loro ultimo libro "Sarah - La ragazza di Avetrana" edito da Fandango Libri.

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:11

Mentre stanno per terminare (mancano soltanto alcune finiture) i lavori per la sistemazione della via del Grottone a Torre, dove è stato costruito un muro di contenimento di circa 20 metri, la giunta Tambellini ha dato il via libera ieri (13 ottobre) a un nuovo intervento che interessa sempre la...

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:10

Peggioramento in arrivo dal tardo pomeriggio-sera di oggi con temporali e precipitazioni diffuse. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità dalle 18 di oggi, mercoledì 14 ottobre, fino alle 13 di...

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:08

Ad Altopascio a ottobre...piovono libri. Torna l'appuntamento in Biblioteca, organizzato dall'amministrazione comunale insieme con il gruppo Crescere lettori, dedicato ai più piccoli e alla scoperta della lettura: un evento atteso, che ha tutto il senso della ripartenza, fatta nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:02

Coinvolgere attivamente i territori delle vie di pellegrinaggio e le associazioni e gli enti che si occupano di promuoverle come luoghi di destinazione di un turismo culturale di alto livello; la storia come strumento di riscoperta dell'identità culturale e come momento aggregativo delle comunità locali.

mercoledì, 14 ottobre 2020, 13:43

“A parte i soliti ed atavici ritardi sulla tratta Lucca-Firenze - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - sembra che, purtroppo, vi siano ancora diversi passeggeri che non rispettano appieno le norme anti-Covid, non indossando, dunque, in modo adeguato la mascherina.” “Il personale di bordo - prosegue...

mercoledì, 14 ottobre 2020, 13:15

Successo per l'apertura dei tre locali del Collettivo Vivi i Fossi, in via del Fosso centro storico, dopo il successo dei Fossi dell'Arte 2020: sono gli artisti Fabrizio Barsotti n153, Giuditta Pieroni al n164., Elisabetta Tuccimei al n205.

mercoledì, 14 ottobre 2020, 12:42

La Lucchese 1905 intende favorire i suoi giovani tifosi e comunica che, nonostante sia necessaria l'emissione del titolo di accesso, a causa della capienza ridotta e delle vigenti norme anti Covid-19 in vigore, per la partita Lucchese - Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 17.30, sarà prevista una...

mercoledì, 14 ottobre 2020, 12:25

– Grande adesione in Toscana al programma “Igiene Insieme”, con 359 scuole che, attraverso alcuni tra i loro insegnanti, hanno scelto di aderire all’iniziativa. «Una grande risposta dal territorio per un progetto di grande valore, che mira ad aiutare, sensibilizzare e supportare direttamente bambini, genitori ed insegnanti in un percorso...