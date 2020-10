Azienda USL Toscana nord ovest: visite in ospedale solo per pazienti fragili

Altre notizie brevi

domenica, 25 ottobre 2020, 17:02

"Cara Camilla, cara Giovanna... ti racconto di me e di quanto il coraggio sia alleato della vita". Due mamme, Camilla Tommasi e Giovanna Carboni, si scrivono un diario. E' il dialogo al tempo della quarantena, tra le mura di casa, di due madri che non si conoscevano, ma le lettere...

sabato, 24 ottobre 2020, 17:34

Nuova ordinanza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per fronteggiare l’aumento dei nuovi contagi da Coronavirus. L’ordinanza, messa a punto insieme al nuovo assessore alla sanità Simone Bezzini, si rivolge in primo luogo all’organizzazione del sistema sanitario regionale, poi ai Comuni e alle società sportive dilettantistiche.

sabato, 24 ottobre 2020, 15:59

"La violenza sessuale e la rapina di una settantenne, in pieno giorno, in spiaggia, è un fatto gravissimo che purtroppo denota la situazione di insicurezza a cui la città di Piombino è esposta per la presenza di immigrati clandestini, il cui ingresso sul territorio nazionale è in progressivo aumento dall'insediamento...

sabato, 24 ottobre 2020, 11:21

Prosegue «Rerum Vulgarium Fragmenta». Lettura del Canzoniere di Francesco Petrarca, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di...

venerdì, 23 ottobre 2020, 17:29

Domenica 25 ottobre alle 21 ultimo appuntamento della rassegna "Musica in Cattedrale" con l'organista Enrico Barsanti.

venerdì, 23 ottobre 2020, 17:27

I premi Gran Guinigi si evolvono e diventano ufficialmente i "Lucca Comics Awards", un riconoscimento alla Nona Arte, uno dei fondamenti del Festival: nel corso di Lucca Comics & Games – edizione Changes saranno premiati i migliori fumetti e giochi di quest'anno. Non mancheranno i premi agli autori e alle opere.

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:58

La Fondazione Monasterio, l’ASL Toscana nord ovest e l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR si uniscono per lo sviluppo delle attività cliniche e di ricerca dell’ “Area Nascita Integrata per le cardiopatie congenite”.

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:44

Come misura precauzionale, anche in linea con quanto previsto nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle misure di contenimento per la diffusione del contagio da Covid-19, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare il pomeriggio di letture ad alta voce dedicate ai bambini, in programma domenica 25...

giovedì, 22 ottobre 2020, 19:08

Slitta a domani la votazione del Parlamento europeo sulla proposta di immettere sul mercato prodotti di origine vegetale con denominazioni che sono proprie di prodotti di origine animale (salsiccia, hamburger, bistecca). Confagricoltura ribadisce la propria posizione contraria alle denominazioni ingannevoli per i consumatori.

giovedì, 22 ottobre 2020, 15:48

In merito al bando di concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente pubblicato il 4 agosto scorso in base alla determinazione dirigenziale 1211 del 2020 e con scadenza 3 settembre, il Comune di Lucca rileva che la riserva al personale interno è disciplinata dall'articolo...