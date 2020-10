CameraORIENTA on Web, un progetto dedicato agli studenti per orientarsi nel mondo del lavoro

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:20

Successo dell'iniziativa Camera ORIENTA on web alla quale hanno partecipato più di 300 studenti della provincia di Lucca.

L'evento dedicato agli studenti per il loro orientamento nel mondo del lavoro, si è tenuto martedì 27 ottobre, in modalità telematica tramite la piattaforma zoom affiancata con una diretta facebook dalla pagina dell'ente camerale, per venire incontro alle nuove disposizioni previste dal DPCM del 24 ottobre che ha previsto nuove indicazioni anche per le scuole.

All'evento sono intervenuti rappresentanti di Regione Toscana, Anpal e Centro per l'impiego territoriale, ed è stata data ampia attenzione agli ITS - Istituti Tecnici Superiori della Regione, ovvero le scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria.

Il 5 novembre p.v. si terrà il secondo appuntamento ITS Open Day, un'occasione unica per gli studenti interessati che avranno l'opportunità di conoscere e incontrare in stanze virtuali, con possibilità di interazione diretta, i referenti delle Fondazioni ITS: Fondazione ITS E.A.T. Eccellenza Agroalimentare Toscana Fondazione, ITS PRIME per la Manutenzione industriale Fondazione, ITS M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy, Fondazione ITS Energia e Ambiente, Fondazione VITA ITS per le nuove tecnologie della vita, Fondazione ITS ISYL per la Mobilità sostenibile Italian Super Yacht Life, Fondazione ITS TAB Turismo Arte e Beni culturali.

L'iniziativa, promossa da Unioncamere Toscana e realizzata dalla Camera di Commercio di Lucca con il coordinamento di Fondazione ISI, si pone l'obiettivo di orientare le scelte di studio al fine di incrociare i fabbisogni di personale da parte delle imprese. Il progetto rientra tra le attività prioritarie del Sistema camerale, grazie al suo ruolo di collegamento tra sistema formativo, mondo produttivo e valorizzazione del capitale umano.

Il primo incontro ha visto la partecipazione dei seguenti Istituti Scolastici: I.T.E.T "A. Benedetti" (Porcari), Liceo Scientifico "E. Majorana" (Capannori), I.S.I. "Barga" (Barga), I.S.I. "C. Piaggia" (Viareggio), I.S.I. "G. Marconi" (Seravezza), I.I.S. "Don Lazzeri – Stagi" (Pietrasanta), Liceo Artistico Musicale e Coreutico "'A. Passaglia" (Lucca), sia collettivamente, come gruppo classi, sia individualmente, come singoli studenti.

Molte altre scuole avevano aderito all'evento, ma a causa della pubblicazione del Dpcm 24 ottobre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono dovute tempestivamente riorganizzare con il ricorso alla DAD – Didattica a Distanza, e non potendo presenziare a Camera Orienta on WEB in diretta, hanno comunque seguito in differita l'evento registrato, messo a disposizione sui social dall'ente camerale.