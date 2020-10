Consentito il cambio nominativo per i biglietti di Lucchese-Como

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:14

La società Lucchese 1905, per venire incontro alle esigenze dei propri tifosi, preso atto del rinvio della partita Lucchese - Como, consente ai supporters di modificare il nominativo del titolo acquistato in prevendita inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica marketing@lucchese1905.it, specificando i dati del precedente e del nuovo intestatario del biglietto (nome, cognome, luogo e data di nascita).



Affinché il nuovo titolo sia valido, sarà necessario presentarsi all'ingresso dello stadio con il biglietto già acquistato e la mail di autorizzazione ricevuta come risposta dalla biglietteria rossonera, attiva fino alle ore 15.



Per motivi logistici ed organizzativi, sarà possibile richiedere il cambio del nominativo solo fino alle ore 15 di oggi, lunedì 19 ottobre.