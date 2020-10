Conversazioni in San Francesco: apre Umberto Galimberti mercoledì 14

domenica, 11 ottobre 2020, 12:02

Sarà Umberto Galimberti ad aprire mercoledì mercoledì 14 ottobre, alle ore 21, l’edizione 2020 delle Conversazioni in San Francesco, quest’anno intitolate “Futura. Congetture per il nuovo millennio” e, come sempre, organizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Filosofo, antropologo e acuto osservatore dei processi che caratterizzano l'evoluzione della nostra società, Galimberti salirà sul palco del San Francesco per un incontro intitolato “L’illusione della libertà”. Riflessioni e idee su una tematica ampiamente discussa e frequentata nella storia del pensiero filosofico, ma soprattutto di grande attualità in questi giorni. Un’occasione per approfondire sfaccettatura e ‘consistenza’ di un termine che nei secoli ha avuto differenti valenze, per capirne il valore attuale e in particolare immaginare quale significato avrà, domani, la parola ‘libertà’.

Questo incontro, come i successivi della rassegna, si terrà nella Chiesa di San Francesco, che in ragione delle normative anti-Covid presenterà una capienza ridotta rispetto alle passate edizioni.

Ingresso gratuito. Biglietti prenotabili online, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sul sito www.fondazionecarilucca.it, a partire dalle ore 10 di lunedì 12 ottobre.

Sarà dunque sufficiente presentarsi all’ingresso della chiesa entro le ore 21.00 con una stampa della prenotazione (o con il biglietto visualizzato su smartphone) dove sono indicati numero e posizione dei posti prenotati.