Coronavirus, 22 casi tra Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari e Pescaglia, ma nessuno grave

Altre notizie brevi

giovedì, 15 ottobre 2020, 22:17

Fiva Confcommercio, il sindacato nazionale dei venditori ambulanti, ha ottenuto un importante risultato grazie al suo "pressing" nei confronti del Governo. A renderlo noto è il segretario generale della federazione Armando Zelli: la Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 ottobre ha pubblicato infatti la legge di conversione del "Decreto Agosto", attraverso...

giovedì, 15 ottobre 2020, 19:59

Firmata oggi dal presidente Eugenio Giani l’ordinanza sulle linee di indirizzo per la gestione delle strutture residenziali socio-sanitarie. Saranno valide da lunedì 19 ottobre fino a tutto il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, prorogato dal Governo al 31 gennaio 2021.

giovedì, 15 ottobre 2020, 17:59

In questi giorni, dall'11 al 17 ottobre, si svolge la seconda edizione della "Settimana nazionale della Protezione Civile". L'iniziativa, che abbraccia la data del 13 ottobre, Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali, ha lo scopo di diffondere sul territorio nazionale la conoscenza e la cultura di protezione civile,...

giovedì, 15 ottobre 2020, 16:18

La Cna commercio su aree pubbliche esprime soddisfazione per la decisione del Governo di esonerare i titolari di concessioni dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione del suolo per il periodo dal 1 marzo al 15 ottobre 2020.

giovedì, 15 ottobre 2020, 16:13

"Era inevitabile - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega - che, con l'aumentare del numero di tamponi da analizzare, stante un'atavica carenza di personale specializzato sia a Lucca che nella Valle del Serchio, l'Asl si trovasse in forte difficoltà, tanto da ipotizzare di servirsi di ex dipendenti,...

giovedì, 15 ottobre 2020, 15:36

È stato proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata di venerdì 23 ottobre indetto dall’Associazione Sindacale Cub e rivolto a tutti i profili di comparto e dirigenza.

giovedì, 15 ottobre 2020, 13:43

E' stato prorogato fino al prossimo 15 novembre il termine (inizialmente fissato al 15 ottobre) entro il quale i cittadini possono inviare on line i loro contributi sul piano strutturale intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, sul sito www.progettiamolapiana.it dove è attiva un'apposita sezione.

giovedì, 15 ottobre 2020, 13:25

Penisola ancora interessata da una depressione con tempo instabile a tratti anche in Toscana. In particolare quasi tutta la costa, a partire dalla Versilia fino al golfo di Follonica, e l’Arcipelago. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha perciò emesso un codice giallo per temporali forti associato a rischio...

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:09

Il comune mette in vendita, in un unico lotto, 2 veicoli attraverso un'asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 27 ottobre.

mercoledì, 14 ottobre 2020, 20:22

Sabato 17 ottobre alle 17, in sala Da Massa Carrara della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in via San Micheletto 3 a Lucca, si terrà la presentazione del volume "Maggiano - Gli anni del cambiamento 1958-1968" a cura di Giovanni Contini, Marco Natalizi.Il programma: