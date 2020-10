Coronavirus: 258 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest , 44 nuovi contagi tra Lucca e Piana

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 ottobre 2020, 19:29

Tre giovani di età compresa fra 18 e 35 anni potranno effettuare un tirocinio presso l’Azienda Teatro del Giglio grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell'ambito del Bando “Lavoro + Bene Comune”.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:16

La Lucchese 1905 comunica che, in seguito al DPCM dello scorso 12 ottobre, sarà possibile ospitare, in occasione della partita Lucchese – Juventus U23, in programma domenica 25 ottobre alle ore 15, un numero di spettatori pari al 15% della capienza dello stadio Porta Elisa.La società comunica quindi, di seguito,...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:12

Il percorso “Lucca In… Famiglia!” continua ma a seguito delle ultime indicazioni governative, volte ad affrontare la pandemia in corso, il laboratorio di progettazione partecipata intitolato “Verso un patto di comunità per fornire supporto alle famiglie” non sarà in presenza ma si terrà in modalità online.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:22

“Il ripristino del muretto del Pubblico Condotto, in via dell’Acquacalda a San Pietro a Vico, spetta alla Provincia, che è proprietaria dell’opera. Per garantire la piena sicurezza dei cittadini, ci siamo proposti noi di realizzare il recupero: stiamo quindi aspettando le indicazioni dall’Enel, perché nella sede stradale, a poca distanza...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:19

Da domenica 25 ottobre, giorno in cui ci sarà il passaggio dall’ora legale all’ora solare, cambieranno gli orari di alcune delle messe della parrocchia del Centro Storico di Lucca.. In particolare la messa vigiliare del sabato e dei festivi rimane in san Frediano alle ore 17.30.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 12:22

Venerdì 23 ottobre alle ore 21.00 si terrà con modalità on line l'ultimo appuntamento della rassegna 'Pandemia... crisi e opportunità' intitolato 'Le imprese in tempo di Covid' che vedrà protagonista Massimo Mercati, amministratore delegato dell'azienda di famiglia Aboca e fondatore della rete di farmacie Apoteca Natura, un network internazionale di...

martedì, 20 ottobre 2020, 20:44

Ultimi giorni per potersi iscrivere all'Ottava Edizione del Concorso Canoro Nazionale , "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini". Concorso nato in ricordo di Elvi Bartolini, insegnante lucchese di pianoforte e canto prematuramente scomparsa, che si terrà a Lucca nel mese di Novembre 2020, presso la LYM Academy di Lucca,...

martedì, 20 ottobre 2020, 19:45

Ha preso il via in queste ore il montaggio delle luci di Natale in centro storico. L'operazione, che anche quest'anno avrà una forte valenza artistica, è scattata adesso per consentire alla ditta incaricata di poter eseguire i lavori previsti nei tempi giusti.

martedì, 20 ottobre 2020, 19:40

Si sono riunite ieri, in video conferenza e in forma congiunta, la Commissione Politiche Sociali, Abitative e della Salute e la Commissione Politiche Formative, Giovanili e di Genere, Cultura e Sport, con la presenza anche delle rispettive assessore, Valeria Giglioli e Ilaria Vietina e della responsabile delle attività consultoriali della...

martedì, 20 ottobre 2020, 19:33

Da domani (21 ottobre), su tutto il territorio capannorese, si potrà accendere l'impianto di riscaldamento sia negli edifici pubblici, sia in quelli privati. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco con cui viene anticipata la possibilità di utilizzo dell'impianto di riscaldamento, sia perché le temperature si sono abbassate, sia perché è...