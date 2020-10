#Coronavirus: 303 casi positivi nell'Asl Toscana nord ovest, 15 contagi tra Lucca e Capannori

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:48

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 ottobre, sono 303.

APUANE: 33 casi

Carrara 12, Massa 18, Montignoso 3;

LUNIGIANA: 35 casi

Aulla 23, Fivizzano 8, Licciana Nardi 2, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 1;

PIANA DI LUCCA: 15 casi

Capannori 10, Lucca 5;

VALLE DEL SERCHIO: 7 casi

Bagni di Lucca 1, Barga 2, Castelnuovo Garfagnana 3, Gallicano 1;

PISA: 61 casi

Cascina 18, Crespina Lorenzana 4, Fauglia 1, Pisa 27, San Giuliano Terme 6, Vecchiano 1, Vicopisano 4;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 71 casi

Bientina 5, Buti 1, Calcinaia 7, Capannoli 4, Casciana Terme Lari 10, Lajatico 1, Montescudaio 1, Palaia 10, Peccioli 5, Ponsacco 3, Pontedera 18, Santa Maria a Monte 4, Terricciola 2;

LIVORNO: 31 casi

Livorno 31;

VALLI ETRUSCHE: 21 casi

Bibbona 2, Castagneto Carducci 1, Cecina 10, Rosignano Marittimo 7, San Vincenzo 1;

ELBA: 11 casi

Marciana 3, Marciana Marina 1, Portoferraio 6, Rio 1;

VERSILIA: 18 casi

Forte dei Marmi 1, Massarosa 4, Pietrasanta 6, Viareggio 7.

I guariti ad oggi (19 ottobre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 4224 (+83 rispetto ad ieri).

Si registra un decesso: una donna di 81 anni dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 109, di cui 12 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 49 i ricoverati, di cui 37 dell’ambito territoriale di Livorno, 6 dell’ambito della Versilia, 2 dell’ambito di Massa Carrara, 2 dell’ambito di Lucca, e 2 dell’ambito di Pisa.

All’ospedale di Lucca 35 i ricoverati, di cui 28 dell’ambito territoriale di Lucca, 5 dell’ambito di Massa Carrara e 2 dell’ambito di Pisa.

All’ospedale Apuane 25 ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (19 ottobre) sono 6472 (+344 rispetto a ieri) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.