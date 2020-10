Coronavirus, quattro casi a Lucca e due in Piana

Altre notizie brevi

sabato, 3 ottobre 2020, 17:59

«Non pretendevo certo da un segretario comunale di partito che in Consiglio comunale ha fatto sparire il suo partito un pensiero coerente su qualcosa, ci mancherebbe. Solo che almeno le leggi, prima di parlare, andrebbero lette. Lo rassicuro: non sono né nervoso né men che mai avvelenato.

sabato, 3 ottobre 2020, 16:27

Il senatore Massimo Mallegni fino alle 5 del mattino in seduta per mettere ai voti l’emendamento contro gli accorpamenti illustrato a Lucca nei giorni scorsi«L’avevo annunciato durante la campagna elettorale recandomi davanti alla Camera di commercio di Lucca insieme all’amico Maurizio Marchetti, e stanotte ho fatto l’alba in Commissione Bilancio...

sabato, 3 ottobre 2020, 14:20

Continuano a manifestarsi sulla Toscana gli effetti del profondo vortice depressionario centrato sulla Francia, con afflusso di aria instabile e una nuova perturbazione attesa per la sera di domani, domenica 4 ottobre.

sabato, 3 ottobre 2020, 13:52

Domenica 11 ottobre torna il mercato straordinario che ogni anno si tiene la seconda domenica di ottobre a S. Anna, con gli operatori ambulanti del mercoledì e del sabato in piazzale Don Baroni. Ad organizzarlo Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio.

sabato, 3 ottobre 2020, 11:10

Sta per partire un percorso a tre tappe per tessere una rete di supporto alle famiglie della Piana di Lucca. Si tratta della proposta “Lucca In… Famiglia” che si terrà nei due mesi di ottobre e novembre, con tre iniziative mirate ad un obiettivo ambizioso ma condiviso da Comune di...

venerdì, 2 ottobre 2020, 18:50

Si apre la mostra fotografica collettiva “Immagini di Pace”. La mostra è il frutto della collaborazione fra Associazione culturale “Lucca Curiosa” ed alcuni fotografi lucchesi, presenta immagini che vogliono evocare sensazioni, riflessioni di pace.

venerdì, 2 ottobre 2020, 18:09

L'associazione U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) di Lucca per ricordare gli ultimi 25 anni di attività formativo-culturali promosse con passione e impegno ha organizzato, in collaborazione con la Diocesi, un incontro in presenza, ovvero una tavola rotonda, giovedì 15 ottobrre 2020 alle ore 17 nel salone arcivescovile di Lucca.Nell'occasione...

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:50

Il CCN Città di Lucca intende esprimere piena solidarietà all'amico Giovanni Martini, a seguito del provvedimento di sequestro del locale di questi giorni.

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:20

Turislucca organizza dal 19 ottobre al 25 novembre, un corso di aggiornamento dal titolo “L’Italia nella Seconda guerra mondiale: storia, memorie, luoghi”.

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:06

È stato pubblicato il Bando “Time to care”, rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito di azioni progettuali proposte dagli enti del Terzo settore sul territorio nazionale.