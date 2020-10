Corso di aggiornamento organizzato da Turislucca

Altre notizie brevi

venerdì, 2 ottobre 2020, 18:50

Si apre la mostra fotografica collettiva “Immagini di Pace”. La mostra è il frutto della collaborazione fra Associazione culturale “Lucca Curiosa” ed alcuni fotografi lucchesi, presenta immagini che vogliono evocare sensazioni, riflessioni di pace.

venerdì, 2 ottobre 2020, 18:09

L'associazione U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) di Lucca per ricordare gli ultimi 25 anni di attività formativo-culturali promosse con passione e impegno ha organizzato, in collaborazione con la Diocesi, un incontro in presenza, ovvero una tavola rotonda, giovedì 15 ottobrre 2020 alle ore 17 nel salone arcivescovile di Lucca.Nell'occasione...

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:50

Il CCN Città di Lucca intende esprimere piena solidarietà all'amico Giovanni Martini, a seguito del provvedimento di sequestro del locale di questi giorni.

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:06

È stato pubblicato il Bando “Time to care”, rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito di azioni progettuali proposte dagli enti del Terzo settore sul territorio nazionale.

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:40

Domenica 11 ottobre prossimo si svolgerà l'edizione 2020 della Marcia Perugia- Assisi. Questa volta è pensata in veste diversa, dicono da CONPARTECIPO l’associazione lucchese che si è fatta promotrice dell’impegno locale. Si svolgerà ovviamente nel rispetto delle norme sanitarie, ma non sono diversi i valori e le esigenze che la...

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:54

Codice giallo per per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate fino alle 13 di domani, sabato 3 ottobre.

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:44

Collettivo Vivi i Fossi: gli artisti Fabrizio Barsotti, Giuditta Pieroni, Elisabetta Tuccimei saranno lieti di incontrare amici, conoscenti nei tre locali di via del Fosso dal numeri civici 153-164-205 per un simpatico drink. Sabato 10 ottobre, ore 17 in poi.

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:52

Giovanni Ricci Forza Italia Giovani: Sono venuto a conoscenza dai giornali locali, che nella giornata di ieri è stato chiuso con provvedimento della procura un punto fondamentale della movida lucchese "Il barino di Giò" in corso Garibaldi per un presunto disturbo della quiete pubblica.

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:44

Anche quest'anno, domenica 4 ottobre dalle ore 16 alle ore 19.30, avrà luogo presso l'Agorà del Comune di Lucca la "Festa del Presente - Il dono al tempo del covid". La Festa del Presente è il giorno in cui tutti regalano di tutto, il giorno in cui si festeggia il...

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:37

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, giovedì 8 ottobre, dalle ore 8.30 alle 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Biagioni (nel tratto compreso tra la rotatoria con via Spianate e l’intersezione con via Quattro Strade), e nelle località Bartoloni, Riatri...