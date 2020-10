Covid-19, cinque contagi ad Altopascio, quattro a Lucca e uno a Porcari, ma nessuno è grave

Altre notizie brevi

martedì, 6 ottobre 2020, 18:15

La segreteria provinciale, unitamente a tutte le compagne e i compagni della CGIL di Lucca, esprime il proprio dolore e la propria profonda tristezza per la scomparsa della compagna Carla Nespolo, dal novembre del 2017 Presidente nazionale dell’ ANPI.

martedì, 6 ottobre 2020, 17:09

Marco Chiari di Fratelli d'Italia risponde a Remo Santini di SiAmo Lucca: Non per polemizzare ma il post pubblicato da Remo Santini per Siamo Lucca, riferito alle Piste Ciclabili a San Concordio, ci sembra anacronistico e fuori da ogni logica.

martedì, 6 ottobre 2020, 16:58

In circa 6 mesi sono stati oltre 52mila i tamponi effettuati in modalità "drive through" dell'Azienda USL Toscana nord ovest grazie agli sforzi del dipartimento di Prevenzione e di tutto il personale sia sanitario che amministrativo impegnato.

martedì, 6 ottobre 2020, 15:59

Fabio Perini, storica azienda sul territorio lucchese ha donato 8000 mascherine “compostabili” di cui 4000 in fibra di bambù e 4000 in “tessuto non tessuto” al Polo Scientifico Tecnico Professionale E. Fermi e G. Giorgi di Lucca per rendere più sicuro il rientro in aula per alunni e personale scolastico.

martedì, 6 ottobre 2020, 15:52

Venerdì 9 ottobre alla ore 21 presso il complesso di San Micheletto in Via Elisa a Lucca, Rossano Ercolini presenta il suo ultimo libro "Il Bivio - Manifesto per la rivoluzione ecologica" edito da Baldini+Castoldi. Un vero e proprio viaggio nel mondo, in cui l'autore racconta la sua storia entusiasmante...

martedì, 6 ottobre 2020, 15:40

La Cna di Lucca comunica che il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, in seguito al trasferimento dei fondi da parte del Ministero del Lavoro, ha ripreso l’erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito, per un importo di 375 milioni di euro.

martedì, 6 ottobre 2020, 13:22

"Passa all'azione, diventa volontario" è la nuova campagna di Cesvot per la promozione del volontariato. Pensata insieme alle principali associazioni regionali e realizzata dall'agenzia Blu Comunicazione la campagna ha l'obiettivo di promuovere nuove adesioni di volontari alle attività degli enti del terzo settore, nonché di rinforzare la motivazione dei volontari...

martedì, 6 ottobre 2020, 13:22

Prosegue la rassegna 'Il territorio racconta' promossa dall'amministrazione comunale per

martedì, 6 ottobre 2020, 09:05

"Organici infermieristici adeguati, in linea con gli standard europei, infermiere di famiglia, scolastico e di comunità per intercettare prima le esigenze del territorio, lotta al demansionamento attraverso l'assunzione di personale di supporto, valorizzazione delle competenze più specialistiche e una cabina di regia tra Regione e Sindacati".

lunedì, 5 ottobre 2020, 20:40

Sabato 10 ottobre dalle 17 in poi aprirà il Collettivo Vivi i Fossi in via del Fosso nel centro storico di Lucca. Apertura di tre locali con gli artisti Fabrizio Barsotti, Giuditta Pieroni ed Elisabetta Tuccimei. Il tutto ai numeri civici 153-164-205. Sono invitati amici e artisti per un simpatico drink.