Diretta streaming per la conversazione con Umberto Galimberti

Altre notizie brevi

martedì, 13 ottobre 2020, 19:38

La Lucchese 1905 comunica che, in seguito al DPCM del 12 ottobre, sarà possibile ospitare, in occasione della partita Lucchese – Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 17.30, un numero di spettatori pari al 15% della capienza dello stadio Porta Elisa.La società comunica quindi, di seguito, le modalità...

martedì, 13 ottobre 2020, 17:54

Mercoledì 14 ottobre alle 16.30 ripartono le attività del progetto Lucca In alla Ludoteca di comunità presso il centro Il Bucaneve di Santa Maria a Colle. Genitori con i bimbi (0-6 anni), pur con le limitazioni vigenti, torneranno ad incontrarsi alla scoperta del gioco, della musica e dell’arte… con materiali...

martedì, 13 ottobre 2020, 17:40

"Il contratto multiservizi è scaduto da sette anni. Non serve dire di più per spiegare le motivazioni del presidio dei lavoratori del settore che si terrà giovedì 15 ottobre nella zona dell'ospedale San Luca - dichiara Giada Bellandi, della Fisascat Cisl Toscana Nord -.

martedì, 13 ottobre 2020, 13:26

Analizzata la tenuta di cinque alberature dopo la caduta del tiglio sulla cortina di Porta San Donato: una di esse è pericolosa e sarà rimossa

martedì, 13 ottobre 2020, 13:25

Martedì 13 ottobre alle 17.30 l’associazione “La città delle Donne” e l‘associazione “Luna” propongono un dialogo a distanza, tramite la piattaforma Zoom, con Silvia Ziche, scrittrice e fumettista, editrice del libro “…E noi dove eravamo?”.

martedì, 13 ottobre 2020, 13:23

Nonostante le previsioni di maltempo, è confermato l’appuntamento con i mercati nel centro storico previsto per mercoledi 14 e giovedi 15 ottobre. Per questa metà del mese il mercato si terrà in piazza S.Giusto, dove una decina di banchi presenteranno prodotti dell’artigianato italiano di qualità.

martedì, 13 ottobre 2020, 12:30

Questa mattina (13 ottobre) il Comune ha revocato l'ordinanza dello scorso 7 ottobre, con la quale si vietava agli abitanti di Deccio di Brancoli e Tramonte l'utilizzo dell'acqua per fini potabili, a causa del superamento di alcuni parametri di qualità dal punto di vista batteriologico.

martedì, 13 ottobre 2020, 12:29

Due ore di sciopero per le aziende metalmeccaniche industriali della provincia. Fim, Fiom e Uilm ribadiscono il blocco delle prestazioni straordinarie e delle flessibilità e indicono per venerdì 16 ottobre uno sciopero per le ultime due ore di turno.

lunedì, 12 ottobre 2020, 23:37

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 ottobre, sono 113.

lunedì, 12 ottobre 2020, 16:31

Ultimi giorni per richiedere i contributi destinati ai progetti “InAut” per la promozione della vita indipendente.