Divieto di bruciare all'aperto dal 1° novembre al 31 marzo

Altre notizie brevi

venerdì, 30 ottobre 2020, 19:29

La riunione dei capigruppo del consiglio comunale ha accolto l’idea dell’amministrazione Tambellini, illustrata dall’assessora alle attività produttive, Chiara Martini, di creare un tavolo di confronto unitario - maggioranza e opposizione - per discutere delle misure a sostegno delle attività più colpite dal Covid-19, arrivando così con un progetto unitario al...

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:26

L'amministrazione comunale intende riqualificare ed adeguare il campo sportivo di Massa Macinaia. Per reperire le risorse necessarie alla realizzazione di quest'opera, per la quale è già pronto il progetto definitivo, partecipa al bando ministeriale 'Sport e periferie' dedicato agli interventi di impiantistica sportiva.

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:16

Visto l'aggravarsi della situazione di emergenza legata alla pandemia e all'andamento dei contagi, l'amministrazione comunale ricorda che per le persone anziane, per le persone disabili e per coloro che si trovano a dovere affrontare periodi di isolamento da quarantena, è attiva la consegna a domicilio della spesa.

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:14

L'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), si unisce alla solidarietà manifestata dal sindaco Alessandro Tambellini, nel corso di un incontro, verso i cittadini rimasti coinvolti nel fallimento della filiale lucchese della clinica odontoiatrica Dentix Italia. Una faccenda delicata che riguarda molti lucchesi, che adesso devono fare i conti con una situazione...

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:11

E su RaiPlay arrivano i contenuti dedicati al festival. Scaricando la app della televisione pubblica oppure andando sul sito internet si può accedere ad una sezione completamente dedicata a Lucca Comics & Games.

venerdì, 30 ottobre 2020, 11:04

Più della metà dei circoli Arci e Acli della Toscana non beneficerà delle misure previste nel Dl Ristori e rischia di chiudere definitivamente: il decreto prevede infatti che il contributo a fondo perduto erogato dall'Agenzia delle Entrate con una procedura semplice e veloce sia riservato solamente ai circoli possessori di...

giovedì, 29 ottobre 2020, 18:36

Screening a tappeto per tutti gli ospiti e il personale delle RSA. Lo avvierà a partire da lunedì 2 novembre, l’Azienda USL Toscana nord ovest come ulteriore misura per contrastare il contagio da Covid 19, che nelle residenze per anziani non autosufficienti del territorio ha colpito 359 dei 4623 ospiti...

giovedì, 29 ottobre 2020, 15:25

L’azienda USL Toscana nord ovest cerca alberghi sanitari per accogliere soggetti positivi al Covid 19. Sul sito istituzionale dell’Ausl è stato pubblicato l’avviso pubblico che invita le strutture alberghiere interessate a manifestare la propria disponibilità entro il prossimo 11 novembre.

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:20

Successo dell'iniziativa Camera ORIENTA on web alla quale hanno partecipato più di 300 studenti della provincia di Lucca.

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:10

La Federazione Italiana Football Sala comunica ufficialmente che sono aperte le iscrizioni al Corso Allenatori 1°Livello CONI Calcio da Sala che si terrà nella modalità online a partire dal 16 novembre 2020.Il corso, organizzato in collaborazione col Settore Formazione OPES Italia, prevede un totale di 16 ore suddivise in lezioni...