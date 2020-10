Dl Ristori, in Toscana oltre 1 circolo su 2 escluso dalla manovra

Altre notizie brevi

giovedì, 29 ottobre 2020, 18:36

Screening a tappeto per tutti gli ospiti e il personale delle RSA. Lo avvierà a partire da lunedì 2 novembre, l’Azienda USL Toscana nord ovest come ulteriore misura per contrastare il contagio da Covid 19, che nelle residenze per anziani non autosufficienti del territorio ha colpito 359 dei 4623 ospiti...

giovedì, 29 ottobre 2020, 15:25

L’azienda USL Toscana nord ovest cerca alberghi sanitari per accogliere soggetti positivi al Covid 19. Sul sito istituzionale dell’Ausl è stato pubblicato l’avviso pubblico che invita le strutture alberghiere interessate a manifestare la propria disponibilità entro il prossimo 11 novembre.

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:20

Successo dell'iniziativa Camera ORIENTA on web alla quale hanno partecipato più di 300 studenti della provincia di Lucca.

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:10

La Federazione Italiana Football Sala comunica ufficialmente che sono aperte le iscrizioni al Corso Allenatori 1°Livello CONI Calcio da Sala che si terrà nella modalità online a partire dal 16 novembre 2020.Il corso, organizzato in collaborazione col Settore Formazione OPES Italia, prevede un totale di 16 ore suddivise in lezioni...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:04

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, lunedì 2 novembre, dalle ore 9 alle 11, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Francesca Romea (nel tratto compreso tra via Catalani e viale Europa), Cavour (nel tratto compreso tra viale Europa e via Casali),...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:00

Apre il prossimo lunedì, 2 novembre, il bando per richiedere il finanziamento per sostituire gli impianti di riscaldamento civile e per l'acquisto di biotrituratori da parte di proprietari, affittuari e comodatari di terreni a uso agricolo e aziende agricole quale alternativa all'abbracciamento di residui vegetali.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:56

Questa sera (28 ottobre) alle 18.30 in piazza Napoleone sit-in pacifico che coinvolge negozianti, ristoratori, commercianti, dipendenti e attività ma anche palestre, cinema, teatri e artisti per proporre un tavolo di lavoro con il prefetto e i rappresentanti delle categorie colpite dall'ultimo DPCM.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:31

Altopascio compie un nuovo passo verso la semplificazione e l'innovazione, a vantaggio di cittadini, professionisti e imprese. La cittadina del Tau, infatti, da oggi, in qualità di ente pilota, insieme ad altri 15 comuni toscani e unico comune in provincia di Lucca, dà il via alla sperimentazione della nuova piattaforma...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 13:59

Scatterà da domenica prossima (1 novembre) il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio comunale, a tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 11:02

Lunedì 2 novembre, giorno in cui si commemorano i defunti, l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà due celebrazioni nei cimiteri urbani di Viareggio e Lucca. A Viareggio sarà celebrata la messa alle ore 11. Invece a Lucca sarà celebrata la Liturgia della Parola alle ore 15.