Domani appuntamento sul tema del lavoro come opportunità di crescita per detenuti e aziende agricole

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:30

Si terrà domani (martedì 20 ottobre) alle ore 15.30 sulla piattaforma Zoom, l'evento intitolato "Fuori dal carcere. Il lavoro come opportunità di crescita per detenuti ed aziende agricole".

L'incontro, che avrebbe dovuto svolgersi il 26 febbraio scorso, rinviato a causa dell'emergenza sanitaria, è stato organizzato dalla Garante dei diritti dei detenuti Alessandra Severi, in collaborazione con Aiga, Camera penale di Lucca, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca, Mestieri Toscana e con il patrocinio del Comune di Lucca.

Per iscriversi e ricevere le credenziali di accesso per la piattaforma Zoom è necessario inviare una mail all'indirizzo aigalucca.organizza@gmail.com. Per gli avvocati è possibile iscriversi a mezzo piattaforma Sfera. L'evento è stato accreditato per 3 crediti formativi dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca.