Domani sera, alle 21 all'auditorio "Boccherini", concerto dei vincitori delle borse di studio "Alice Benvenuti Onlus"

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:48

Venerdì 2 ottobre, alle 21, all'auditorium di piazza del Suffragio, ancora i giovani talenti dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" in primo piano. Protagonisti della serata saranno il trombettista Samuele Ceragioli e la pianista Giulia Santabarbara, che si sono aggiudicati le borse di studio messe a disposizione dall'associazione "Alice Benvenuti Onlus".

La collaborazione tra l'ISSM "L. Boccherini" e l'associazione nata per volontà dei genitori di Alice, scomparsa a soli 18 anni a causa della leucemia linfoblastica acuta, è nata all'inizio del 2020 e ha come obiettivo quello di sostenere giovani musicisti nel loro percorso di crescita e nella realizzazione delle proprie aspirazioni.

Samuele Ceragioli interpreterà Slavische Fantasie di Carl Höhne e Concerto per tromba in la bemolle maggiore di Alexander Arutiunian. Giulia Santabarbara interpreterà con Fantasia-improvviso in Do diesis minore Op. 66 di Fryderyk Chopin e, di Claude Debussy, Children's Corner (Doctor Gradus Parnassum, Jimbo's Lullaby, Serenade for the doll, The Snow is Dancing, The Little Shepherd, Golliwogg's Cake-walk).

Il concerto è a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione https://bit.ly/3cCql28.