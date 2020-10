"E noi dove eravamo?": una rilettura al femminile di momenti storici

Altre notizie brevi

sabato, 10 ottobre 2020, 13:46

Una nuova scuola media per Altopascio: l'amministrazione D'Ambrosio ha approvato in giunta il progetto definitivo, che diventerà esecutivo a breve con l'obiettivo - non appena la Regione Toscana riaprirà le domande - di scalare la graduatoria regionale per ottenere il finanziamento dei fondi Bei dedicati all'edilizia scolastica (attualmente il Comune...

sabato, 10 ottobre 2020, 10:32

Martedì 13 ottobre alle 16.30 ripartono le attività del progetto Lucca In alla Ludoteca di comunità presso il centro Il Bucaneve di Santa Maria a Colle, nella ex scuola restituita alla popolazione grazie al patto di collaborazione civica fra il Comune di Lucca e cittadini.

venerdì, 9 ottobre 2020, 18:42

Sono 12 i casi di positività al Covid-19 accertati oggi nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul...

venerdì, 9 ottobre 2020, 16:58

Sono stati stanziati, come contributi a fondo perduto, 900.000 euro dalla Camera di Commercio di Lucca a sostegno delle micro piccole imprese che hanno sofferto a causa delle misure di contrasto alla pandemia Covid 19.

venerdì, 9 ottobre 2020, 15:30

Dei circa 500 mila vaccini antinfluenzali a disposizione nel territorio della Asl Toscana nord ovest, ben 14 mila sono destinati agli operatori sanitari.

venerdì, 9 ottobre 2020, 14:50

Manutenzione straordinaria per la prevenzione dei problemi idraulici ad Altopascio: realizzati e programmati una serie di interventi sulle situazioni più critiche del territorio comunale per un investimento complessivo di circa 15mila euro.

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:47

Sono in fase di distribuzione nelle farmacie dei cinque ambiti territoriali le dosi di vaccino per la campagna antinfluenzale 2020-2021, che sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest parte da lunedì 12 ottobre.

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:20

Domani (sabato 10 ottobre) dalle ore 17 in poi, la rinascita di via del Fosso con il Collettivo Vivi i Fossi, con gli artisti Fabrizio Barsotti, Giuditta Pieroni,e Elisabetta Tuccimei, aprono i loro locali al n153-164-205 dopo il successo dei Fossi dell'Arte per valorizzare una parte della città, poco conosciuta.

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:17

Un servizio in più contro l’abbandono dei rifiuti nel territorio di Porcari. Da lunedì (12 ottobre) infatti, sarà possibile inviare le segnalazioni di incuria e sporcizia anche via WhatsApp a un numero dedicato. È Acchiapparifiuti, che intensifica la lotta all’inciviltà di pochi con uno strumento semplice, immediato e alla portata...

venerdì, 9 ottobre 2020, 11:19

Il bando della Regione Toscana per gli aiuti alla filiera del turismo comporta una spesa certa e nessuna garanzia di ricevere il sostegno promesso: è l'accusa di Azione Ncc, secondo cui molti associati potrebbero non presentare domanda all'apertura del 15 ottobre per il bando da 5 milioni di euro, di...