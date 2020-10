Earth Strike Lucca: "Appello a bar, ristoranti e pasticcerie contro lo spreco di cibo"

lunedì, 19 ottobre 2020, 21:24

"Hai del cibo di troppo? Riduci i rifiuti alimentari, guadagna un po' di più e ottieni nuovi clienti!" Lo spreco di cibo è un problema globale che interessa l'intera filiera agro-alimentare: dai campi alle nostre tavole. Fra le tante iniziative nate per arginare il problema, da un anno e mezzo è attiva anche in Italial'app Too Good To Go, il cui nome significa "troppo buono per essere buttato".

Come funziona? L'esercente può mettere disponibile sull'applicazione una Magic Box, di un valore a sua scelta. Al termine della giornata inserirà in questa scatola ciò che non è riuscito a vendere, il cui valore, però, dovrà essere 3 volte maggiore del prezzo della Magic Box inserita.

I clienti potranno prenotare sull'applicazione la Magic Box, la potranno ritirare nell'orario indicato dall'esercente e scopriranno solo al ritiro cosa si trova al suo interno!

In Italia lo spreco alimentare è stato stimato essere circa 220 mila tonnellate all'anno, per un valore di 15 miliardi. E' per questo che noi di Earth Strike Lucca riteniamo importanti iniziative di questo tipo che, sebbene non risolutive, possono portare un piccolo miglioramento!