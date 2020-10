Eletto il nuovo consiglio direttivo dell'ordine dei medici: Umberto Quiriconi confermato presidente

Altre notizie brevi

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:43

"Purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - questa seconda ondata del Covid-19, sta nuovamente colpendo in modo sempre più ampio anche le Rsa che, in primavera, erano state drammaticamente coinvolte dal contagio." "E' il caso - prosegue il consigliere - di quella di Maggiano, dove...

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:01

Sabato 17 ottobre alle ore 6:00 in prima convocazione e domenica 18 ottobre alle ore 10:30 in seconda convocazione presso la Chiesa della Misericordia di Lucca in P.zza S.Salvatore, si terrà l'assemblea ordinaria degli iscritti col seguente ordine del giorno: Accreditamento degli iscitti per il diritto al voto (Articoli 10...

venerdì, 16 ottobre 2020, 13:35

Guido Angelini, consigliere comunale e capogruppo del partito democratico di Capannori: "Urgente e necessario il lavoro di asfaltatura del viale Europa a Lamnari e Marlia, con il periodo autunno inverno il pericolo di trovarci con una strada impraticabile era fra le cose più probabili.

venerdì, 16 ottobre 2020, 13:33

L'amministrazione comunale di Altopascio ha pubblicato sul sito istituzionale (http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/avviso-pubblico-riservato-ad-enti-del-terzo-settore-finalizzato-allacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-alla-co-progettazione-organizzazione-corsi-di-lingua-alfabetizzazione-informatica-ed/) un avviso riservato agli enti del terzo settore, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla co-progettazione per l'organizzazione dei corsi di lingua, informatica e attività di educazione non formale e ludiche per l'infanzia e l'adolescenza.

venerdì, 16 ottobre 2020, 13:32

Prosegue «RERUM VULGARIUM FRAGMENTA ». Lettura del Canzoniere di Francesco Petrarca, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa...

venerdì, 16 ottobre 2020, 13:30

Dona un'ambulanza alla Croce Verde di Ponte a Moriano. La signora Maria Paola Mennucci ha fatto dono alla Croce Verde di Ponte a Moriano di un'ambulanza, per ricordare la memoria della madre Anna Maria, deceduta nell'estate del 2019 a causa di un incidente stradale.

venerdì, 16 ottobre 2020, 13:29

Il Comune di Lucca ha dato il suo patrocinio e incoraggia il lavoro di sviluppo della app innovativa per dispositivi elettronici mobili realizzata dall’Associazione onlus Luccasenzabarriere ODV. “Senzabarriere.App”, fornisce la mappatura di tutti gli esercizi commerciali, parchi e impianti sportivi, uffici, beni culturali, e renderà più fruibile il soggiorno della...

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:53

"A noi interessano i risultati e la consapevolezza di averli ottenuti grazie all’impegno dei nostri dirigenti nazionali. Gli spot li lasciamo agli altri”. Con queste parole il responsabile Anva Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto commenta la conversione in legge del “Decreto Agosto”, che esonera dal pagamento del suolo pubblico...

giovedì, 15 ottobre 2020, 22:17

Fiva Confcommercio, il sindacato nazionale dei venditori ambulanti, ha ottenuto un importante risultato grazie al suo "pressing" nei confronti del Governo. A renderlo noto è il segretario generale della federazione Armando Zelli: la Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 ottobre ha pubblicato infatti la legge di conversione del "Decreto Agosto", attraverso...

giovedì, 15 ottobre 2020, 19:59

Firmata oggi dal presidente Eugenio Giani l’ordinanza sulle linee di indirizzo per la gestione delle strutture residenziali socio-sanitarie. Saranno valide da lunedì 19 ottobre fino a tutto il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, prorogato dal Governo al 31 gennaio 2021.