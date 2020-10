Emergenza Covid19: ecco dove prenotare la consegna a domicilio della spesa e quella dei farmaci

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:16

Visto l'aggravarsi della situazione di emergenza legata alla pandemia e all'andamento dei contagi, l'amministrazione comunale ricorda che per le persone anziane, per le persone disabili e per coloro che si trovano a dovere affrontare periodi di isolamento da quarantena, è attiva la consegna a domicilio della spesa.

Il servizio, che copre il trasporto della spesa e non l'importo della spesa effettuata, prevede la consegna di generi alimentari e di prima necessità direttamente al domicilio della persona o del nucleo familiare che ne faccia richiesta. Come detto, possono utilizzare questa modalità di consegna le persone anziane, le persone disabili e quanti si trovano in situazione di confinamento all'interno della propria abitazione a causa del Covid19. Per prenotare la consegna della spesa a domicilio, i cittadini possono contattare i seguenti numeri telefonici: Croce Rossa di Lucca- 0583/341216; Croce Verde di Lucca- 0583/467713-interno 1; Croce Verde di Ponte a Moriano- 0583/406490, oppure 3482880148; Misericordia di Lucca- 0583/494902; Anpana sezione di Lucca- 366/2780347.

Invece per i farmaci, Croce Rossa Italiana in collaborazione con Federfarma e Assofarm ha intensificato il servizio totalmente gratuito di consegna a domicilio a favore delle persone vulnerabili attraverso il numero verde 800 065510, disponibile h24 e sette giorni su sette. I volontari, riconoscibili in uniforme, ritireranno la ricetta presso lo studio medico o acquisiranno il numero NRE e il codice fiscale del destinatario del farmaco e si recheranno in farmacia. I medicinali verranno poi consegnati in busta chiusa all'utente che provvederà a corrispondere l'eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari stessi.