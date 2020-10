FATIAMO, La Magia del Benessere

Altre notizie brevi

lunedì, 5 ottobre 2020, 12:23

Nuova iniziativa seriale, resa possibile grazie alla professionalità di un team di organizzatori e di professionisti ormai ben collaudato.

lunedì, 5 ottobre 2020, 12:19

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del corso ITS in Hospitality Management per le strutture ricettive. Il percorso formativo è organizzato da Fondazione TAB e si rivolge a tutti i diplomati con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni; è finanziato con fondi regionali e ministeriali, ed...

lunedì, 5 ottobre 2020, 12:07

Domani, martedì 6 ottobre, alle 21, l'orchestra d'archi del "Boccherini" si esibirà in concerto nella cattedrale di S. Martino insieme ad alcuni dei talenti che stanno studiando e si stanno perfezionando al conservatorio cittadino. L'occasione speciale è data dalle celebrazioni per i 950 anni dalla dedicazione del duomo, luogo simbolo...

domenica, 4 ottobre 2020, 18:07

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 ottobre, sono 52.

sabato, 3 ottobre 2020, 17:59

«Non pretendevo certo da un segretario comunale di partito che in Consiglio comunale ha fatto sparire il suo partito un pensiero coerente su qualcosa, ci mancherebbe. Solo che almeno le leggi, prima di parlare, andrebbero lette. Lo rassicuro: non sono né nervoso né men che mai avvelenato.

sabato, 3 ottobre 2020, 16:27

Il senatore Massimo Mallegni fino alle 5 del mattino in seduta per mettere ai voti l’emendamento contro gli accorpamenti illustrato a Lucca nei giorni scorsi«L’avevo annunciato durante la campagna elettorale recandomi davanti alla Camera di commercio di Lucca insieme all’amico Maurizio Marchetti, e stanotte ho fatto l’alba in Commissione Bilancio...

sabato, 3 ottobre 2020, 15:08

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 ottobre, sono 67. Sono sei in tutto i casi che l'azienda segnala oggi in lucchesia: Capannori 1, Lucca 4, Montecarlo 1.

sabato, 3 ottobre 2020, 14:20

Continuano a manifestarsi sulla Toscana gli effetti del profondo vortice depressionario centrato sulla Francia, con afflusso di aria instabile e una nuova perturbazione attesa per la sera di domani, domenica 4 ottobre.

sabato, 3 ottobre 2020, 13:52

Domenica 11 ottobre torna il mercato straordinario che ogni anno si tiene la seconda domenica di ottobre a S. Anna, con gli operatori ambulanti del mercoledì e del sabato in piazzale Don Baroni. Ad organizzarlo Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio.

sabato, 3 ottobre 2020, 11:10

Sta per partire un percorso a tre tappe per tessere una rete di supporto alle famiglie della Piana di Lucca. Si tratta della proposta “Lucca In… Famiglia” che si terrà nei due mesi di ottobre e novembre, con tre iniziative mirate ad un obiettivo ambizioso ma condiviso da Comune di...