Hospitality Management, al via la quarta edizione

lunedì, 5 ottobre 2020, 12:19

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del corso ITS in Hospitality Management per le strutture ricettive. Il percorso formativo è organizzato da Fondazione TAB e si rivolge a tutti i diplomati con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni; è finanziato con fondi regionali e ministeriali, ed ha la durata di circa due anni, con lezioni in classe e stage in azienda. Al termine del corso viene rilasciato un diploma di tecnico superiore riconosciuto a livello europeo e corrispondente a un quinto livello del quadro di riferimento.

L’obiettivo dell’ITS HOMA 4.0 è quello di fornire gli strumenti operativi e manageriali utili ad una corretta gestione dell’impresa turistico-ricettiva, con un focus specifico alle tematiche del front office, del marketing e del revenue in un’ottica 4.0. In questo modo lo studente ITS potrà acquisire da un lato le tecniche di più alto livello professionale funzionali all’organizzazione e gestione del reparto Front Office di aziende alberghiere nazionali ed internazionali e dall’altro acquisire le competenze economico-finanziarie utili ad affiancare la Direzione per promuovere e rendere più competitiva la struttura in un contesto sempre più dinamico e globale, anche da un punto di vista digitale e delle nuove tecnologie applicate al settore.

“L’ITS in Hospitality Management per le strutture ricettive (HOMA) – spiega la Professoressa Enrica Lemmi, direttrice Area Turismo di Fondazione Campus - è un’alternativa all’Università che consente un più rapido accesso al mondo del lavoro del settore alberghiero. Si tratta di una scuola di specializzazione che si caratterizza per lo stretto coinvolgimento delle imprese turistico-ricettive in tutte le fasi del processo formativo”.

All’interno del corso gli studenti ITS potranno usufruire di tutti i servizi di eccellenza della Fondazione Campus tra cui il supporto di un ufficio Career Service che fornirà un vero e proprio servizio di consulenza aiutando gli studenti ad individuare l’esperienza di stage più adatta e ad avviare la propria carriera, grazie ad attività seminariali e di orientamento professionale.

“Le professionalità che formiamo nei nostri corsi sono più attuali che mai – dice Sonia Nebbiai, Presidente della Fondazione TAB -. Riuscire a formare figure altamente specializzate e immediatamente spendibili nelle aziende del settore turistico ci consente di dare una risposta immediata a una parte di tessuto economico che in questo anno estremamente difficile per tutti, ha necessità di idee, competenze e professionalità per rilanciare il territorio. E a conforto di questo, possiamo contare su dati concreti che ci mostrano come la maggior parte dei nostri ex allievi trovino subito un impiego, a volte nella stessa azienda dove hanno fatto lo stage. La sfida è ancora più grande, ma è indubbio che i giovani una volta acquisite le competenze necessarie possono fare la differenza nel mondo del lavoro”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre 2020.

Per informazioni contattare:

- la Fondazione TAB Dott.ssa Veronica Pasquini e Dott.ssa Elena Toppino info@fondazionetab.it, www.fondazionetab.it tel. 055/2616051;

- la Dott.ssa Lucia Benvenuti itshoma@fondazionecampus.it.

tel. 0583.333420 – Fax 0583.333256.