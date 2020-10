Incontro su "Pandemia... crisi e opportunità"

mercoledì, 21 ottobre 2020, 12:22

Venerdì 23 ottobre alle ore 21.00 si terrà con modalità on line l'ultimo appuntamento della rassegna 'Pandemia... crisi e opportunità' intitolato 'Le imprese in tempo di Covid' che vedrà protagonista Massimo Mercati, amministratore delegato dell'azienda di famiglia Aboca e fondatore della rete di farmacie Apoteca Natura, un network internazionale di Farmacie che si focalizzano sulle persone per accompagnarle nel proprio percorso di salute consapevole, grazie anche a un particolare focus sui prodotti naturali. Mercati è autore del volume 'L'impresa come sistema vivente' (Edizioni Aboca, International Lectures on Nature of Human Ecology). Inizialmente il programma della rassegna prevedeva un incontro con l'economista Giulio Sapelli impossibilitato però a partecipare.

L'incontro può essere seguito in diretta streaming sulla pagina You Tube del Comune di Capannori.

La rassegna 'Pandemia... crisi e opportunità' è promossa dalla comunità parrocchiale di Badia, Coselli, Guamo e Vorno in collaborazione con il Comune di Capannori e il 'Festival Economia e Spiritualità' per dar vita ad una riflessione sulle opportunità da cogliere in questo momento di crisi, legato anche all'emergenza sanitaria.