Iniziative annullate al centro Chiavi d'Oro causa Covid-19

Altre notizie brevi

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:48

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 ottobre, sono 303.

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:30

Si terrà domani (martedì 20 ottobre) alle ore 15.30 sulla piattaforma Zoom, l'evento intitolato "Fuori dal carcere. Il lavoro come opportunità di crescita per detenuti ed aziende agricole".

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:26

Sono molti i dubbi e i timori dei genitori riguardo la salute dei propri bambini durante la pandemia da Covid. Per rispondere alle loro domande e per richiamare l'importante sinergia educatrici-genitori-medici necessaria per affrontare nel migliore ogni possibile criticità del periodo, la Cooperativa La Luce, in collaborazione con Comune di...

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:20

Cambiano le modalità di accesso per l’ingresso all’ospedale “San Luca” di Lucca, così come disposto dell’ordinanza numero 94 del 16 ottobre 2020 a firma del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:16

Saranno il giornalista Alan Friedman e il premio Nobel per l’Economia Micheal Spence gli ospiti del secondo incontro delle Conversazioni in San Francesco, volute e organizzate anche quest’anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La conferenza, intitolata l’America al voto el’Economia del futuro, si terrà martedì 20 ottobre, questa...

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:13

La forza vendita dell'iconico robot da cucina Bimby® vanta una rete commerciale importante e una presenza storica consolidata spalmata in tutta la regione. E anche gli uomini si avvicinano sempre più a questa professione.

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:53

Continua il percorso “Lucca In… Famiglia” per la creazione di una rete di supporto delle famiglie che aiuti i genitori a conciliare la vita lavorativa, la cura familiare e il tempo per sé. Il primo incontro si è svolto il 9 ottobre scorso da remoto e ha fatto conoscere ai...

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:25

Presso la sala del Capitolo del Real Collegio di Lucca si è riunita l’assemblea dei soci del Club UNESCO Lucca, introdotta dai saluti di indirizzo delle Istituzioni Locali e dal Presidente onorario per la Scienza, prof. Pietro Pietrini.

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:16

In questo difficile momento che il nostro paese sta attraversando, l'ANMIC di Lucca desidera informare tutti gli interessati e in particolare la categoria degli invalidi civili, che l'associazione, anche nel periodo del lockdown ha proseguito e prosegue a erogare i servizi alla cittadinanza, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari stabiliti...

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:14

La società Lucchese 1905, per venire incontro alle esigenze dei propri tifosi, preso atto del rinvio della partita Lucchese - Como, consente ai supporters di modificare il nominativo del titolo acquistato in prevendita inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica marketing@lucchese1905.it, specificando i dati del precedente e del nuovo intestatario...