La CCIAA di Lucca mette a disposizione 900 mila euro a fondo perduto

Altre notizie brevi

venerdì, 9 ottobre 2020, 18:42

Sono 12 i casi di positività al Covid-19 accertati oggi nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul...

venerdì, 9 ottobre 2020, 15:30

Dei circa 500 mila vaccini antinfluenzali a disposizione nel territorio della Asl Toscana nord ovest, ben 14 mila sono destinati agli operatori sanitari.

venerdì, 9 ottobre 2020, 14:50

Manutenzione straordinaria per la prevenzione dei problemi idraulici ad Altopascio: realizzati e programmati una serie di interventi sulle situazioni più critiche del territorio comunale per un investimento complessivo di circa 15mila euro.

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:47

Sono in fase di distribuzione nelle farmacie dei cinque ambiti territoriali le dosi di vaccino per la campagna antinfluenzale 2020-2021, che sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest parte da lunedì 12 ottobre.

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:20

Domani (sabato 10 ottobre) dalle ore 17 in poi, la rinascita di via del Fosso con il Collettivo Vivi i Fossi, con gli artisti Fabrizio Barsotti, Giuditta Pieroni,e Elisabetta Tuccimei, aprono i loro locali al n153-164-205 dopo il successo dei Fossi dell'Arte per valorizzare una parte della città, poco conosciuta.

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:17

Un servizio in più contro l’abbandono dei rifiuti nel territorio di Porcari. Da lunedì (12 ottobre) infatti, sarà possibile inviare le segnalazioni di incuria e sporcizia anche via WhatsApp a un numero dedicato. È Acchiapparifiuti, che intensifica la lotta all’inciviltà di pochi con uno strumento semplice, immediato e alla portata...

venerdì, 9 ottobre 2020, 11:19

Il bando della Regione Toscana per gli aiuti alla filiera del turismo comporta una spesa certa e nessuna garanzia di ricevere il sostegno promesso: è l'accusa di Azione Ncc, secondo cui molti associati potrebbero non presentare domanda all'apertura del 15 ottobre per il bando da 5 milioni di euro, di...

venerdì, 9 ottobre 2020, 10:57

Domenica (11 ottobre) dalle 8 alle 20 torna l’appuntamento tradizionale con il mercato straordinario di Sant’Anna in viale Puccini, in collaborazione con il Comune di Lucca, Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Saranno oltre 50 gli operatori ambulanti del mercato di Lucca con molte merceologie presenti, tutte...

venerdì, 9 ottobre 2020, 08:39

"Italia Viva di Lucca e i suoi Territori" sta organizzando un Convegno di studio ed approfondimenti su alcuni temi più imporranti riguardanti il Comune di Lucca, anche in vista delle prossime scadenze elettorali.

venerdì, 9 ottobre 2020, 08:37

Prende il via «Rerum Vulgarium Fragmenta». Lettura del Canzoniere di Francesco Petrarca, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione...