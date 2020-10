“Lucca In… Famiglia”, venerdì parte il percorso per una rete di supporto alle famiglie della Piana di Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 ottobre 2020, 19:17

"Esprimendo vicinanza ai tanti lavoratori coinvolti, Fratelli d'Italia chiede che si faccia chiarezza quanto prima sulle notizie di messa in vendita de "Il Tirreno", quotidiano che per tutti i toscani in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento circa l'informazione, riuscendo a creare un legame con il territorio nonostante...

mercoledì, 7 ottobre 2020, 17:36

Come già annunciato nei giorni scorsi gli assessori alle politiche formative e allo sport Ilaria Vietina e Stefano Ragghianti hanno inviato una lettera a tutti i dirigenti delle scuole di pertinenza comunale per disporre l'utilizzo delle palestre scolastiche, in orario extra scolastico, a favore delle consuete attività motorie e corsi...

mercoledì, 7 ottobre 2020, 17:34

Inaugura venerdì 9 ottobre, alle ore 15.00, a Villa Bottini a Lucca, la IX edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all'alto artigianato Made in Italy.Alle ore 14.45 il consueto 'taglio del nastro' nel giardino della Villa, alla presenza delle Autorità regionali e della città di Lucca, oltre...

mercoledì, 7 ottobre 2020, 16:54

Linea Viareggio - Firenze, dalle ore 14.35 traffico ferroviario tornato regolare tra Lucca e Tassignano dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine. Ultimo aggiornamento delle ore 14.35

mercoledì, 7 ottobre 2020, 14:38

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 ottobre, sono 87. In lucchesia sono in tutto 4 i nuovi casi: Altopascio 1, Capannori 1, Lucca 1, Porcari 1.

mercoledì, 7 ottobre 2020, 13:46

Altopascio al futuro: si chiama così il percorso avviato dall'amministrazione D'Ambrosio per arrivare alla definizione del nuovo piano operativo comunale, che andrà a sostituire il regolamento urbanistico vigente. C'è tempo fino al 15 ottobre per inviare il proprio contributo: chiunque, infatti, può prendere parte a questo percorso, cittadini, imprese, associazioni,...

mercoledì, 7 ottobre 2020, 13:31

Riconfermato il Consiglio di amministrazione di Artex- Centro per l'Artigianato artistico e tradizionale della Toscana. L'assemblea dei soci ha così rinnovato la fiducia al presidente Giovanni Lamioni, alla vicepresidente Sara Biagiotti e ai consiglieri Andrea Giannecchini e Fabrizio Fantappiè.

mercoledì, 7 ottobre 2020, 13:29

Gli abitanti delle frazioni di Deccio di Brancoli e di Tramonte non potranno utilizzare momentaneamente l'acqua del rubinetto per usi potabili, se non dopo averla bollita.

mercoledì, 7 ottobre 2020, 10:34

Proteggersi dal virus per affrontare al meglio la stagione invernale. È con questo obiettivo che AVIS ha lanciato la campagna #Fattiglianticorpi, che punta a sensibilizzare i donatori sull'importanza di sviluppare le difese immunitarie contro l'influenza di stagione.

martedì, 6 ottobre 2020, 20:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 ottobre, sono 68.