Luci di Natale, via al montaggio delle pendane

martedì, 20 ottobre 2020, 19:45

Ha preso il via in queste ore il montaggio delle luci di Natale in centro storico. L'operazione, che anche quest'anno avrà una forte valenza artistica, è scattata adesso per consentire alla ditta incaricata di poter eseguire i lavori previsti nei tempi giusti. Nei prossimi giorni verrà organizzata una conferenza stampa ad hoc per illustrare tutti i dettagli di un progetto che non riguarderà soltanto il centro storico, ma anche alcune zone della prima periferia, con l'obiettivo di lanciare un segnale di fiducia e di calore in una fase storica per ovvie ragioni non facile. E' in questa ottica che il montaggio delle pendane ha già interessato nei giorni scorsi il quartiere di San Concordio, ma presto verrà esteso anche ad altre zone.