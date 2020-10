Maltempo, ancora allerta temporali

Altre notizie brevi

E' stato prorogato fino al prossimo 15 novembre il termine (inizialmente fissato al 15 ottobre) entro il quale i cittadini possono inviare on line i loro contributi sul piano strutturale intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, sul sito www.progettiamolapiana.it dove è attiva un'apposita sezione.

Il comune mette in vendita, in un unico lotto, 2 veicoli attraverso un'asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 27 ottobre.

Sabato 17 ottobre alle 17, in sala Da Massa Carrara della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in via San Micheletto 3 a Lucca, si terrà la presentazione del volume "Maggiano - Gli anni del cambiamento 1958-1968" a cura di Giovanni Contini, Marco Natalizi.Il programma:

La conferenza della storica dell'arte Vittoria Garibaldi Raffaello per l'Umbria. La Deposizione Baglioni, prevista alla Fondazione Ragghianti per giovedì 15 ottobre alle 17.45, è rinviata a data da definire a causa di un'improvvisa impossibilità della relatrice legata all'emergenza sanitaria in corso.

L'amministrazione comunale, a seguito della perizia degli agronomi incaricati, provvederà nei prossimi giorni all'abbattimento di quattordici alberi pericolosi situati in massima parte sui viali di circonvallazione e sugli spalti. In particolare saranno tagliati 12 tigli: uno su viale Giusti, uno su viale Carducci, sei su viale Carlo Prete, tre in...

Venerdì 16 ottobre alle 18 Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni presentano a Villa Bottini in Via Elisa a Lucca il loro ultimo libro "Sarah - La ragazza di Avetrana" edito da Fandango Libri.

Mentre stanno per terminare (mancano soltanto alcune finiture) i lavori per la sistemazione della via del Grottone a Torre, dove è stato costruito un muro di contenimento di circa 20 metri, la giunta Tambellini ha dato il via libera ieri (13 ottobre) a un nuovo intervento che interessa sempre la...

Peggioramento in arrivo dal tardo pomeriggio-sera di oggi con temporali e precipitazioni diffuse. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità dalle 18 di oggi, mercoledì 14 ottobre, fino alle 13 di...

Atti di vandalismo in via San Paolino in Centro storico, il consigliere Daniele Bianucci, con un'apposita raccomandazione, ha sottoposto la vicenda all'attenzione del consiglio comunale, chiedendo un impegno congiunto per evitare che fatti del genere si ripetano.

Ad Altopascio a ottobre...piovono libri. Torna l'appuntamento in Biblioteca, organizzato dall'amministrazione comunale insieme con il gruppo Crescere lettori, dedicato ai più piccoli e alla scoperta della lettura: un evento atteso, che ha tutto il senso della ripartenza, fatta nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.